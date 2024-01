11.01.2024 11:25 Bauernproteste in Brandenburg gehen weiter: Scholz in Cottbus erwartet

Erneut haben Bauern am Donnerstagmorgen an mehreren Orten in Brandenburg demonstriert. Auch beim Besuch von Olaf Scholz in Cottbus werden Proteste erwartet.

Potsdam - Proteste gehen weiter: Erneut haben Bauern am Donnerstagmorgen an mehreren Orten in Brandenburg demonstriert. Bei seinem geplanten Besuch in Cottbus rollt auf Bundeskanzler Olaf Scholz im wahrsten Sinne des Wortes eine Bauernprotest-Welle zu. © Jens Kalaene/dpa Nach umfangreichen Blockaden am Mittwoch waren zunächst keine Protestaktionen an Autobahnauffahrten bekannt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. In Wittenberge blockierten Bauern mit ungefähr 20 Fahrzeugen die Kreuzung der Bundesstraßen 195 und 189. Ein Kreisverkehr bei Weisen wurde mit sieben Fahrzeugen, darunter ein Traktor, besetzt. Im Landkreis Elbe-Elster sind zwei Versammlungen angemeldet. Beim ebenfalls für Donnerstag geplanten Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) in Cottbus rechnet die Polizei mit umfangreichen Protesten. Etwa 1000 Teilnehmer mit 500 Fahrzeugen wurden angemeldet. Hochwasser Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Lange an der Helme beruhigt sich! "Nach den Erfahrungen aus den letzten Protesten gehen wir davon aus, dass diese Zahlen erreicht werden", sagte ein Polizeisprecher. Für die Protestaktion ist die Wilhelm-Külz-Straße am Bahnwerk seit Donnerstagmorgen bereits voll gesperrt. Auf dem Weg zum Versammlungsort stellte die Polizei auf Landstraßen mehrere Hundert Traktoren fest.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa