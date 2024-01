Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Hier blockieren Landwirte morgen die Autobahnen!

Magdeburg - Am Mittwoch werden die Landwirte in Sachsen-Anhalt wieder Autobahnauffahrten blockieren. Verkehrsteilnehmer, die die Autobahnen nutzen wollen, müssen sich daher auf zahlreiche Behinderungen einstellen.

Autofahrer müssen am Mittwoch aufgrund der Bauernproteste wieder mit zahlreichen Staus rechnen. © Heiko Rebsch/dpa

Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes ist die Protestaktion unter dem Motto "Protest gegen die Haushaltspolitik der Bundesregierung" von 8 Uhr bis 18 Uhr angemeldet.

Lastwagen und Traktoren blockieren dann erneut alle Autobahnauffahrten der A2, A14 und A36 und sorgen für Verkehrsbehinderungen im Bundesland.

Ausgenommen sind die Anschlussstellen "Kreuz Magdeburg", "Magdeburg-Zentrum" sowie das "Kreuz Bernburg". Autobahnausfahrten sind von den Blockaden nicht betroffen, sodass der Verkehr jederzeit abfahren kann.

Verkehrsteilnehmer im Bereich der Bindfelder Kreuzung im Landkreis Stendal müssen sich zudem in der Zeit von 6 bis 13 Uhr auf Behinderungen einstellen. Hier werden die Auffahrt B188 auf die B189 in Richtung Magdeburg, die Abfahrt B189 auf die B188 von Osterburg kommend und die Auffahrt B188 auf die B189 in Richtung Osterburg auf der Höhe "Kreuz Bindfelde" dauerhaft blockiert.

An allen Auffahrten werden zudem in verschiedenen Abständen kurzzeitige Öffnungen zugelassen. Eine Durchfahrt für Rettungs-, Sicherheits- sowie Feuerwehrkräfte soll zu jeder Zeit gewährleistet werden.