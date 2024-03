Bauernproteste legen heute Abend Sachsen lahm! Diese Autobahnen sind betroffen

Bautzen - Sachsens Bauern haben für den heutigen Donnerstag Demonstrationen angekündigt. Am Abend sollen Autobahnbrücken blockiert werden.

Am Donnerstagabend wollen die Bauern in Sachsen protestieren und Autobahnbrücken blockieren. (Archivbild) © Eric Münch

Von der Protestaktion sind die Landkreise Görlitz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie West- und Nordsachsen betroffen, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf des Sächsischen Landesbauernverbandes, der Bewegung "Land schafft Verbindung" und der Interessenvertretung "Familienbetriebe Land und Forst Sachsen und Thüringen".

Auf der A4, A9, A13, A14 und A17 müssen Autofahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Für die A4 sind bereits genauere Informationen bekannt. Jeweils 30 Fahrzeuge sind an der Anschlussstelle Hermsdorf, an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla sowie an der Anschlussstelle Ohorn und der Anschlussstelle Bautzen Ost zu erwarten.

Die Demonstration "Dein Signal, dein Protest nach Berlin" soll von 19 bis 20 Uhr stattfinden. Ihr Motto: "Friedlich aber deutlich ein Signal nach Berlin senden, dass Berlin bei der Entscheidung am 22.3. bzgl. Agrardiesel uns Landwirte nicht vergisst!"