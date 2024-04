Frust bei den Bauern! Dieser Einkaufsmarkt in Dresden bekommt Negativpreis

Dresden - Der Frust sitzt tief bei den Bauern in Mitteldeutschland. Sie sehen den Fortbestand ihrer Betriebe durch konkurrierende Großkonzerne gefährdet. Um ein Zeichen zu setzen, wurde am heutigen Samstag auf der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt der Negativpreis "Landgrabber des Jahres 2024" vergeben.