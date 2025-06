Ukraine-Krieg: Selenskyj will mehr Iris-T-Flugabwehrsysteme von Deutschland

Fortsetzung des Artikels laden

24. Juni, 15.04 Uhr: Nato folgt Trump - Fünf-Prozent-Ziel beschlossen

Alles in Kürze Putin offen für Gespräch mit Merz

Warnung vor Taurus-Lieferung an Ukraine

Russland nicht bange vor Rüstungswettlauf

Putins Bedingungen für Treffen mit Selenskyj

Kritik an Putins autoritärer Macht Mehr anzeigen

Unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf Drängen von US-Präsident Donald Trump hat sich die Nato verpflichtet, die Verteidigungsausgaben in beispielloser Weise anzuheben. Die Alliierten legten sich in der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Den Haag auf das neue Ziel fest, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren - so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Bisher lag das Ziel bei zwei Prozent. Ein nach dem Wahlsieg Trumps von vielen befürchtetes Auseinanderdriften des Bündnisses ist damit vorerst abgewendet.

Die Nato-Staaten haben sich auf eine massive Erhöhung bei den Verteidigungsausgaben geeinigt. © Daniel MIHAILESCU / AFP

24. Juni, 11.04 Uhr: Schweiz will Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge einschränken

Die Schweiz will Flüchtlinge aus der Ukraine künftig nur noch dann ohne langes Verwaltungsverfahren aufnehmen, wenn sie an ihrem heimischen Wohnort konkret an Leib und Leben gefährdet sind. Alle anderen müssen sich einem Asylverfahren stellen, wie die Regierung beschlossen hat. Sie will sich aber mit der EU abstimmen und wartet noch Konsultationen mit den Kantonen ab. Umgesetzt würde die Maßnahme nach derzeitigen Plänen im Herbst.

24. Juni, 22.04 Uhr: Bisher fast 30.000 Schahed-Drohnen aus Russland

Russland hat die Ukraine seit Kriegsbeginn nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) mit 28.743 Kampfdrohnen des iranischen Bautyps Schahed angegriffen. Allein in diesem Juni seien es 2736 gewesen, sagte er in einer Rede vor dem niederländischen Parlament, die er anschließend in den sozialen Medien veröffentlichte.

24. Juni, 19.10 Uhr: Mehr als ein Dutzend Tote nach russischem Raketenangriff auf Dnipro

In der südostukrainischen Großstadt Dnipro sind durch russische Raketenangriffe mindestens 15 Menschen getötet worden. Über 170 wurden teils schwer verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. In der nahe gelegenen Stadt Samar wurden zudem zwei weitere Menschen getötet und gut ein Dutzend verletzt. Bei den Angriffen schlug auch eine Rakete in der Nähe eines wartenden Passagierzugs ein.

Rettungskräfte tragen eine verletzte Person nach dem russischen Raketenangriff in Dnipro. © -/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

24. Juni, 16.58 Uhr: Selenskyj wirbt um Geld für ukrainische Rüstungsbetriebe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) will die Nato-Staaten verstärkt als Geldgeber für den Ausbau der Rüstungsindustrie in seinem Land gewinnen. Vor dem offiziellen Beginn des Gipfels in Den Haag sprach er von Produktionskapazitäten im Umfang von 35 Milliarden US-Dollar (rund 30,4 Milliarden Euro), von denen aber für 40 Prozent eine solide Finanzierung fehle. "Wir müssen führend im Rennen um Drohnen sein, sowohl bei Angriffs- als auch bei Abfangdrohnen", forderte er. Sein Land stelle insgesamt mehr als 1000 Waffensysteme selbst her - von Geschützen bis hin Panzerfahrzeugen.



24. Juni, 16.53 Uhr: Rutte will Brücke zum Nato-Beitritt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) hat zu Beginn des Bündnisgipfels in Den Haag versucht, ukrainische Sorgen vor einem Rückgang der alliierten Unterstützung zu zerstreuen. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs seien bedeutende Entscheidung für das von Russland angegriffene Land geplant, sagte der Niederländer zur Begrüßung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) am Tagungsort.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47, l.) spricht neben NATO-Generalsekretär Mark Rutte (58) vor einem Treffen am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

24. Juni, 13.57 Uhr: Merz verurteilt "barbarische" Luftangriffe auf die Ukraine

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die jüngsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. "Eine echter, ein dauerhafter Frieden setzt Friedensbereitschaft von allen Seiten voraus", sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Russland hat dagegen mit seiner neuen Welle der Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung auf barbarische Weise zu verstehen gegeben, dass es diese Friedensbereitschaft derzeit nicht hat."

24. Juni, 13.40 Uhr: Russen-Rakete schlägt neben Passagierzug ein

In der südostukrainischen Großstadt Dnipro ist eine Rakete in der Nähe eines wartenden Passagierzugs eingeschlagen. "Infolge eines terroristischen Schlags Russlands auf das Gebiet Dnipropetrowsk wurde der Zug Odessa - Saporischschja beschädigt", teilte die ukrainische Eisenbahn bei Telegram mit. Die Passagiere seien in Sicherheit gebracht worden und es werde ein Ersatzzug nach Saporischschja bereitgestellt.

Eine russische Rakete ist im ukrainischen Dnipro neben einem Passagierzug eingeschlagen. (Symbolfoto) © Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa

24. Juni, 10.40 Uhr: Selenskyj will Trump in Den Haag treffen

Am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag soll nach Angaben aus Kiew am Mittwoch auch ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj stattfinden. Die Begegnung sei für den frühen Mittwochnachmittag vorgesehen, die Stäbe beider Präsidenten arbeiteten derzeit noch die Details aus, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von einem hochrangigen Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamts, der nicht namentlich genannt werden wollte.

24. Juni, 6.04 Uhr: Drei Tote bei russischem Drohnenangriff in Sumy

Bei einem russischen Drohnenangriff im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine sind einem Medienbericht zufolge drei Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern sei ein Achtjähriger, berichtete die "The Kyiv Independent" unter Berufung auf den Militärgouverneur des Gebiets, Oleh Hryhorow. Auch ein Mann und eine Frau seien bei dem Angriff auf ein Dorf ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden demnach aus den Trümmern gezogen und kamen ins Krankenhaus.