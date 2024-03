Proteste in Erfurt: Tausende Teilnehmer, Autokorsos und gesperrte Straßen!

Erfurt - In Thüringens Landeshauptstadt muss ab dem heutigen Mittwoch mit Protesten gerechnet werden. Hintergrund sind die sogenannte Frühjahrs-Agrarministerkonferenz sowie Plenarsitzungen im Landtag.

Laut Polizei geht es bei den angemeldeten Autokorsos (Mittwoch) als Sternfahrt in Richtung Landtag. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt mitteilte, seien anlässlich der Konferenz (13. bis 15. März) mehrere Kundgebungen im Bereich des Theaterplatzes angemeldet worden.

Anmelder sind den Angaben zufolge unter anderem der Thüringer Bauernverband und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. In der Spitze werden laut LPI am morgigen Donnerstag (14. März) bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Im Bereich der Maximilian-Welsch-Straße, Cusanusstraße, Lauentor und Theaterplatz komme es zu Sperrungen beziehungsweise Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es.

Am Thüringer Landtag finden in demselben Zeitraum (13. bis 15. März) Plenarsitzungen statt. Anlässlich dieser kommt es laut Polizei an allen drei Tagen zu verschiedenen Kundgebungen.

Für den heutigen Mittwoch haben sich den Angaben nach mehrere Autokorsos mit Bauern, Gewerbetreibenden respektive Handwerkern angemeldet.