29-Jährige rutscht bei Wanderung aus und stürzt 300 Meter in den Tod

Ramsau bei Berchtesgaden – Wieder ein schreckliches Unglück in den Bergen: Eine 29-Jährige ist am Samstag bei einer Wanderung im Berchtesgadener Land abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Die Bergwacht betreute die Begleiterin der tödlich verunglückten Frau. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am frühen Samstagmorgen mit einer Bekannten am Berg Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs. Sie rutschte aus bislang ungeklärter Ursache aus und stürzte etwa 300 Meter in die Tiefe.

Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Hubschrauber der Bergwacht war die 29-Jährige bereits tot. Die Begleiterin wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und anschließend betreut.

Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.