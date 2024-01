Alarm bei der Bergwacht: Wanderin rutscht aus und stürzt Felswand hinunter

Hohnstein - Die Bergwacht hatte alle Hände voll zu tun! In der Nacht zum gestrigen Samstag war eine Frau (66) auf einer Berghütte zwischen Wehlen und Rathen (Sächsische Schweiz) in Not. Später am Tag rutschte eine 68-Jährige bei Hohnstein ab und stürzte in die Tiefe.