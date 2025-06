Hilferufe an der Zugspitze: Unterkühlte Wanderer sitzen stundenlang fest

Wie die Polizei in Tirol mitteilte, wanderten der 34-Jährige aus Baden-Württemberg und der 39-Jährige aus Rheinland-Pfalz mit drei weiteren Person am Pfingstsonntag gegen 11 Uhr vom Eibsee in Richtung Zugspitze.

Die Bergwacht musste mühsam eine fast senkrechte Wand hinaufsteigen, um einen unterkühlten Wanderer zu retten. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Indes hatte auch der 39-Jährige auf seiner Wanderung den Weg verloren. Als er nicht mehr weiterkam, setzte er selbst den Notruf gegen 23.30 Uhr ab und übermittelte seine Koordinaten via WhatsApp an die Bergwacht.

Die Einsatzkräfte fanden ihn stark unterkühlt und durchnässt und brachten in per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte. In dem Glauben, den um Hilfe schreienden Mann gerettet zu haben, schien der Einsatz vorerst beendet zu sein.

Bei der Rücksprache mit dem Rest der Gruppe stellte sich jedoch heraus, dass der 34-Jährige noch am Berg festsaß.

Das Team der Bergrettung Ehrwald, das sich noch am Bayernsteig befand, konnte den rufenden Wanderer orten. Eine Rettung per Hubschrauber war an der Stelle jedoch nicht möglich, sodass die Bergretter mit Seil und Bohrhaken eine fast senkrechte Wand hinaufmussten. Es dauerte etwa eine Stunde, bis die Retter am frühen Morgen gegen 5.50 Uhr bei dem 34-Jährigen angelangt waren.

Auch er war stark unterkühlt, aber unverletzt. Den Angaben der Polizei zufolge waren die Wanderer für die Tour unzureichend ausgerüstet gewesen.