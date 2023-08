Unfassbar: Bergsteiger lässt geschwächten Freund einfach am Wegesrand zurück

Saalfelden - In Österreich hat ein Bergsteiger aus Niederbayern seinen geschwächten Kameraden einfach am Wegesrand zurückgelassen und ist alleine weiter gewandert.

Auf dem Weg zum Ingoldstädter Haus (Salzburger Land) auf rund 1950 Metern Höhe entdeckte ein weiterer Wanderer am Sonntag den geschwächten 64-Jährigen und alarmierte die Bergrettung .

Derweil musste der geschwächte 64-Jährige in einer Gebirgstrage ins Tal gebracht werden. 16 Bergretter waren an dem stundenlangen Einsatz bis in den frühen Morgen beteiligt.