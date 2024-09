Bergsteiger rutscht auf Wurzel aus und stürzt 60 Meter tief in den Tod

Bischofswiesen - Ein 37-jähriger Mann ist in den Berchtesgadener Alpen tödlichen verunglückt.

Mitglieder der Bergwacht halfen den unter Schock stehenden Freunden des Opfers zurück ins Tal. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stieg eine mehrköpfige Bergsteigergruppe am Sonntag vom Störhaus am Untersberg über den Almsteig in Richtung Hallthurm ab.

Eine vorausgehende vierköpfige Gruppe bildete dabei die Vorhut.

Eine regennasse Wurzel auf dem Weg wurde dabei einem 37-Jähriger aus dem Landkreis Freising zum Verhängnis: Er rutschte aus und stürzte 60 Meter über teils senkrechtes Gelände ab.

Laut Polizei zog er sich bei sofort tödliche Verletzungen zu. Seine Begleiter setzten umgehend einen Notruf ab, während sich ein Gruppenmitglied zum Abgestürzten begab. Er versuchte seinen Freund zu reanimieren; hinzukommende Bergsteiger, die gerade am Aufstieg waren, halfen ebenfalls.