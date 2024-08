Bergstürze durch Abtauen: Schon 35 Todesfälle in den bayerischen Bergen – Ein klarer Anstieg

Oberaudorf - In den bayerischen Bergen sind in diesem Jahr schon mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen - "und das, obwohl die Hauptwandersaison noch bevorsteht", sagte Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (67, CSU) bei einer Rettungsübung beim Berggasthof Hocheck bei Oberaudorf.

Allein in diesem Jahr sind in den bayerischen Bergen 35 Menschen (Stand: Freitag) ums Leben gekommen. Und die Hauptwandersaison steht noch bevor. (Archiv) © Steffen Füssel

Zunächst hatte das Innenministerium die Zahl der Bergtoten mit Stand vom 19. August auf 33 beziffert.

Bis Freitag kamen jedoch laut einem Sprecher noch zwei weitere Fälle dazu.

So ist auch eine Wanderin in den Chiemgauer Alpen in der vergangenen Nacht nach stundenlanger Suche tot geborgen worden.

Im vergangenen Jahr kamen im gleichen Zeitraum 21 Menschen in den bayerischen Bergen ums Leben; im gesamten Jahr 2023 waren es 41.

Ein Schwerpunkt der tödlichen Unfälle beim Ski- und Bergsport liegt in diesem Jahr im Bereich der Zugspitze, wo bereits sechs Menschen starben.