Verletzte Wanderer sorgen für Doppel-Alarm bei der Bergwacht!

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Ein ruhiger Sonntag sieht anders aus! Die Bergwacht Bielatal ist am gestrigen Sonntag gleich zweimal ausgerückt. Ein 70-Jähriger sowie eine 37-Jährige haben sich anscheinend beim Wandern in der Sächsischen Schweiz verletzt.

Ein 70-Jähriger musste von Einsatzkräften zum Rettungswagen getragen werden. © Marko Förster

Laut ersten Informationen mussten Einsatzkräfte gegen 11 Uhr zum Papstein eilen. Auf dem Weg vom Parkplatz Papststein zum Berg Gohrisch in Höhe des sogenannten Specksteinstollens stürzte ein Wanderer (70) und konnte aufgrund einer Beinverletzung nicht mehr laufen.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst kamen die Bergwacht Bielatal dem verunfallten Senior zu Hilfe. Der Patient wurde medizinisch versorgt und von den Höhenrettern zum Rettungswagen getragen.

Gegen 14 Uhr klingelte die Zentrale erneut durch. In der Gemeinde Rosenthal-Bielatal unweit des Nymphenbads an der Dürren Biele verletzte sich eine Frau (37). Anscheinend versuchte die Wanderin aus einem Hochstand in Höhe von knapp 1,5 Metern zu springen, doch ihr Fuß machte das nicht mit!