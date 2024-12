Bundeswehr-Heli am Lilienstein im Einsatz: Junger Mann stürzt bei Dunkelheit metertief in Felsspalte!

Bad Schandau-Waltersdorf - Gleich zwei Hubschrauber mussten am gestrigen Montagabend zu einer Unfallstelle in der Sächsischen Schweiz ausrücken. Ein junger Mann (22) ist auf dem Lilienstein nahe Bad Schandau-Waltersdorf knapp 3,5 Meter tief in eine Felsspalte gestürzt!