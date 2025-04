Dresdner hängt hilflos an Seil in sächsischer Höhle: So konnten Retter ihn finden

Auf Einsatzkräfte der Bergwacht wartete am Dienstagabend eine aufwendige Rettungsaktion in der Johannes-Ruscher-Höhle bei Bielatal. © Marko Förster (2)

Ersten Angaben zufolge stieg der Hobbysportler zusammen mit einem Begleiter (42) an einer herausfordernden Stelle ab, die enge Kamine, längere Kriechstrecken und mehrfach gewundene Absätze besaß.

Auf dem Rückweg hätte sich der 43-Jährige wegen Erschöpfung nicht mehr weiter bewegen können, weshalb sein Kollege alleine hinauf ans Tageslicht kletterte, dort den Notruf wählte und die Position durchgab.

Umgehend eilten speziell ausgebildete Höhlenretter der Bergwachten von Dresden sowie Pirna herbei und drangen zu dem Mann vor, der bereits über zwei Stunden hilflos am Sicherungsseil hing.

Geschützt durch eine Wärmedecke musste der Kraftlose zunächst an der Felswand abgelassen werden, um eine Stabilisation zu ermöglichen und damit ein Hängetrauma zu verhindern.

Anschließend brachten die Helfer Zugseile an, um den Patienten in kleinen Schritten ins Freie zu befördern, was nach rund 90 Minuten auch gelang. Er kam in ein Krankenhaus und hatte damit Glück im Unglück.