Gefahr beim Wandern: Deshalb sterben immer wieder Menschen in den Bergen

Garmisch-Partenkirchen - Die meisten Unfälle in den Bergen passieren in der Sommersaison beim Wandern. Extreme Wetterverhältnisse bringen nun zusätzliche Gefahren.

Viele Wanderer überschätzen ihre Kondition und geraten dadurch in den Bergen in Gefahr. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die meisten Unfälle geschehen nach der Bergunfallstatistik des DAV, die alle zwei Jahre erscheint, regelmäßig durch Stürze beim Wandern - vielfach beim Abstieg, wenn die Wanderer müde sind. Außerdem ist die Stolpergefahr dann größer. An zweiter Stelle liegen in der Sommersaison Herz-Kreislauf-Probleme, oft in Zusammenhang mit Hitze.

Bei Regen komme die Gefahr dazu, auf glitschigem Grund auszurutschen, erläuterte Winter. Zudem drohten Durchnässung, Unterkühlung und Erschöpfung. Bergbäche könnten in kürzester Zeit anschwellen und Menschen in den Tod reißen - oder Wege wegspülen, sodass Rückwege abgeschnitten sind oder ursprünglich einfache Wanderungen zur Herausforderung werden.

Eine weitere Gefahr - gerade auf ausgesetzten Wegen und auf Klettersteigen, an denen viel Eisen verbaut ist - sind Gewitter mit Blitzschlag. Wo sie genau sich entladen, ist laut Winter aber auch über die Wetterdienste nicht genau vorhersagbar.

In den Hochgebirgslagen in Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz droht auf den Gletschern im Sommer mit steigenden Temperaturen zunehmend Eisschlag. Im Jahr 2022 waren an der Marmolata im Trentino riesige Teile des Gletschers herausgebrochen und hatten elf Bergsteiger in den Tod gerissen.