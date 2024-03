Hund stürzt 30 Meter tief und hat großes Glück

Hohe Wand - Die Fellnase hat richtig Glück gehabt! In den Alpen ist ein Hund rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt und glimpflich davongekommen.

Im Rucksack und glücklicherweise unverletzt kam das Hündchen zurück zu seinen Besitzern. © Bergrettung Hohe Wand via APA/dpa

Wie die Polizei Niederösterreich erst am Montag mitteilt, ging ein ukrainisches Ehepaar am Sonnabend, dem 9. März, mit seiner Bulldogge den Plateauwanderweg vom Sky Walk in Richtung Almfrieden entlang.

Dabei rutschte der freilaufende und nicht gesicherte Hund vor ihnen aus und stürzte im steilen Gelände ab.

Eilends verständigten die Besitzer die Bergrettung via Notruf.

Mit einem Seil wurde ein Bergretter zum Hund in die Tiefe abgelassen. Dort angekommen packte er den Hund in seinen Rucksack und wurde per Flaschenzug geborgen.