In 2000 Metern Höhe! Bergsteiger sitzen nachts bei Minusgraden fest

Berchtesgaden - Zwei verirrte Bergsteiger konnten am Sonntag von der Bergwacht Berchtesgaden und der Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers gerettet werden.

Bergretter werden an einer Seilwinde zu den Wanderern herabgelassen. © BRK Kreisverband Berchtesgaden

Wie der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes mitteilte, waren die 40 und 45 Jahre alten Männer am Samstag die Mixedtour Präludium durchstiegen.

Beim Abstieg vom Hohen Göll verfehlte das Duo dann allerdings die Schusterroute und landete in einer Rinne abseits des alpinen Steigs.

Als die Dunkelheit hereinbrach, war klar, dass sie es nicht ins Tal schaffen würden.

"Gegen 5 Uhr in der Früh ging dann ein eigener Notruf der Bergsteiger bei der Leitstelle Traunstein ein, die in rund 2000 Höhenmetern abseits des Steigs zwischen Mannlgrat und Rauchfang in einer Rinne festsaßen", berichtete das Rote Kreuz.