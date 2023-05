Jungem Pärchen geht die Kraft aus: Helikopter rettet Teenager in 1400 Metern Höhe von Felswand

Gegen 14 Uhr alarmierten das Duo schließlich die Bergrettung . Als der Einsatzleiter die beiden zurückrief, wurde klar, in welcher dramatischen Lage sie sich befanden: "Sie klammerten sich mit letzter Kraft oberhalb einer rund 50 Meter tiefen Absturzstrecke fest und konnten weder vor noch zurück. Die Leitstelle konnte das Handy in rund 1400 Metern oberhalb der Grieshütte orten."

"'Christoph 14' nahm an der Bergrettungswache zwei Bergretter auf und setzte sie per Winde oberhalb des Duos ab, wo sie einen Standplatz aufbauten, sich beide ein kurzes Stück in die Rinne abseilten und die Verstiegenen zunächst sicherten, bevor ein Retter mit beiden Verstiegenen weiter am Seil so weit abgelassen wurde, dass alle drei aus der Rinne herausqueren konnten", wird der Rettungseinsatz durch das BRK beschrieben.

"Der zweite Retter stieg per Prusik-Knoten wieder am Seil auf, baute den Standplatz ab, querte ebenfalls aus der Rinne und ging dann zu seinem Kameraden und den beiden Geretteten."

Die beiden jungen Bergsteiger wurden mit Schürfwunden an Knie und Ellenbogen zur Versorgung in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.