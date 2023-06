10.06.2023 12:32 Kletterunfall im Bielatal: Bergsteiger rutscht ab und stürzt ins Seil

An der Felsgruppe Johanniswacht in der Sächsischen Schweiz kam es am Freitagnachmittag zu einem Kletterunfall.

Von Benjamin Richter

Bad Schandau - An der Felsgruppe Johanniswacht in der Sächsischen Schweiz kam es am gestrigen Freitagnachmittag zu einem Kletterunfall. Rund zweieinhalb Stunden waren die Kameraden der Bergwacht im Einsatz. (Symbolbild) © Marko Förster Wie die Bergwacht Bad Schandau gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Kletterunfall am Freitag gegen 14 Uhr.

Ein 61-jähriger Bergsteiger aus Brandenburg war an einem Kletterweg an der Felsgruppe Johanniswacht im Bielatal über der zweiten Sicherungsöse abgerutscht und ins Seil gestürzt. Seine Kletterpartner handelten sofort und setzten einen Notruf ab. Acht Kameraden der Bergwacht Bad Schandau und drei der Bergwacht Sebnitz begaben sich daraufhin zum Unglücksort. Bergwacht Dramatische Rettung: Gleitschirmflieger verfängt sich in Seilbahn Die Bergwacht und eine Notärztin kümmerten sich um den Mann. Danach wurde er zum Rettungswagen getragen und zur Ottomühle gefahren. Von dort brachte ihn der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen in eine Dresdner Klinik. Der Bergsteiger erlitt Verletzungen, jedoch konnte die Notärztin eine schwerwiegende Verletzung an der Wirbelsäule ausschließen. Direkte Windenrettung des Bergsteigers war nicht möglich Wegen der Vielzahl der Wanderer und Kletterer an den umliegenden Felsen konnte eine direkte Windenrettung nicht durchgeführt werden. Nach insgesamt etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz der Bergwacht beendet.

