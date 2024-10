Männer in Not: Stundenlanger Rettungseinsatz in Sächsischer Schweiz

Im Einsatz waren Kameraden der Bergwachten Pirna, Bad Schandau und Sebnitz. © Marko Förster

Wie die Bergwacht Sachsen am Donnerstag auf Facebook mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am gestrigen Mittwoch gegen 19.27 Uhr über einen Alarm informiert. Demnach seien drei tschechische Bergsteiger am Falkenstein bei Bad Schandau in Not geraten.

Doch was war überhaupt passiert?

Einer der Männer soll den Einstieg in den sogenannten Unteren Reitgrat nicht geschafft haben, woraufhin er auf Hilfe angewiesen war. Zwar machte der Vorsteiger sofort kehrt, um zu seinem Kumpel zu gelangen. Dabei verklemmte sich allerdings sein Seil.

Es kam, wie es kommen musste: Den drei Männern blieb nichts anderes übrig, als bei Anbruch der Dämmerung einen Notruf abzusetzen.