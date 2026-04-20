Navi führt Wanderin in Not! Bergwacht rettet Verletzte im Schwarzwald

Simonswald - Weil ihre Navigations-App sie falsch führte, ist eine Frau nahe den Zweribach-Wasserfällen bei Simonswald ( Kreis Emmendingen ) abgestürzt und verletzt worden.

Die Frau wurde per Rettungshelikopter in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Bergwacht Schwarzwald rettete die Frau nach eigenen Angaben am Samstag aus dem steilen, unwegsamen Waldgebiet.

Ein Rettungshubschrauber der DRF-Luftrettung setzte zunächst eine Notärztin mithilfe einer Seilwinde bei der Frau ab.

Dann transportierten die Einsatzkräfte die Verunglückte etwa 50 Meter den Hang runter.