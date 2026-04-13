Unfall am Watzmann: Skifahrer verletzt sich schwer am Auge – Hubschrauber wird gerufen

Ramsauer Forst - Am Samstag waren sieben Mitglieder der Bergwacht Ramsau im Einsatz und haben bis zur Siegerehrung um 13 Uhr auf Kühroint die Skitouren-Veranstaltung "Watzmanngams" abgesichert. Dabei mussten sie zwei verunglückte Skibergsteiger versorgen und medizinisch betreuen.

Ein Hubschrauber musste den Verletzten abtransportieren. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Am Vormittag zog sich ein Teilnehmer einen Schnitt an der Hand durch seine Skikante zu, konnte aber nach der Erstversorgung selbstständig aus dem Gelände abfahren.

Gegen 12 Uhr verletzte sich ein 31-jähriger Mann aus dem mittleren Landkreis mit seinem eigenen Skistock am Auge, sodass die Bergretter einen Hubschrauber nachforderten.