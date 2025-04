Hilfsaktion in engen Felsspalten: Höhlen-Drama hält Retter stundenlang in Atem

Rosenthal-Bielatal - Kräfteraubende Tour endet mit Bergwacht-Einsatz ! Am Dienstagabend musste ein Dresdner (43) aus der 40 Meter tiefen und etwa 80 Meter langen Johannes-Ruscher-Höhle bei Bielatal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) befreit werden. Glücklicherweise war er nicht alleine unterwegs.

Mit Seilen gelang es den Profis der Bergwacht schließlich, den entkräfteten Dresdner aus der Höhle zu bergen. Einige Kollegen waren zuvor zu dem Mann hinabgestiegen. Enge Felsspalten erschwerten die Bergung. © Marko Förster

Ersten Angaben zufolge stieg der Hobbysportler zusammen mit einem Begleiter (42) an einer herausfordernden Stelle ab, die enge Kamine, längere Kriechstrecken und mehrfach gewundene Absätze besaß.

Auf dem Rückweg hätte sich der 43-Jährige wegen Erschöpfung nicht mehr weiter bewegen können, weshalb sein Kollege alleine hinauf ans Tageslicht kletterte, dort den Notruf wählte und die Position durchgab.

Insgesamt zwölf Bergretter der Wachten in Pirna und Dresden trafen gegen 20.15 Uhr an der Höhle ein. Zu der Zeit hing der Entkräftete bereits seit mehr als zwei Stunden hilflos in einem Sicherungsseil – gut zehn Meter unterhalb des Höhleneingangs.

Geschützt durch eine Wärmedecke musste der Kraftlose zunächst an der Felswand abgelassen werden, um eine Stabilisation zu ermöglichen und damit ein Hängetrauma zu verhindern.