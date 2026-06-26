Rettung per Seilbahn: Wanderin (89) stürzt in die Kirnitzsch

Kirnitzschtal (Sebnitz) - Alarm im Kirnitzschtal ! Eine Urlauberin (89) ist am Donnerstagmittag gestürzt und in die Kirnitzsch gefallen.

Rettung per Seilbahn am Donnerstag im Kirnitzschtal. © Marko Förster

Nach Angaben der Bergwacht Sachsen stürzte die Frau auf dem Flößersteig mehrere Meter tief in den Nebenfluss der Elbe.

Gerufene Einsatzkräfte versorgten die 89-Jährige, errichteten eine Seilbahn über die Kirnitzsch sowie die angrenzende Straße und transportierten die Wanderin hin zu einem Rettungswagen.

Dort übernahmen Notarzt und Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung der Seniorin.