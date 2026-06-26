Rettung per Seilbahn: Wanderin (89) stürzt in die Kirnitzsch

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Eine Urlauberin (89) ist am Donnerstagmittag in der Sächsischen Schweiz gestürzt und in die Kirnitzsch gefallen.

Von Chris Pechmann

Kirnitzschtal (Sebnitz) - Alarm im Kirnitzschtal! Eine Urlauberin (89) ist am Donnerstagmittag gestürzt und in die Kirnitzsch gefallen.

Rettung per Seilbahn am Donnerstag im Kirnitzschtal.
Rettung per Seilbahn am Donnerstag im Kirnitzschtal.  © Marko Förster

Nach Angaben der Bergwacht Sachsen stürzte die Frau auf dem Flößersteig mehrere Meter tief in den Nebenfluss der Elbe.

Gerufene Einsatzkräfte versorgten die 89-Jährige, errichteten eine Seilbahn über die Kirnitzsch sowie die angrenzende Straße und transportierten die Wanderin hin zu einem Rettungswagen.

Dort übernahmen Notarzt und Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung der Seniorin.

Eine Seniorin stürzte auf der Wanderroute - ein Fall für die Bergwacht.
Eine Seniorin stürzte auf der Wanderroute - ein Fall für die Bergwacht.  © Marko Förster

Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Straße im Bereich der Rettungsstelle.

Die Einsatzkräfte erinnerten daran, Touren sorgfältig zu planen und ausreichend Zeit bei der Wanderung mitzubringen.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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