Rettung per Seilbahn: Wanderin (89) stürzt in die Kirnitzsch
Kirnitzschtal (Sebnitz) - Alarm im Kirnitzschtal! Eine Urlauberin (89) ist am Donnerstagmittag gestürzt und in die Kirnitzsch gefallen.
Nach Angaben der Bergwacht Sachsen stürzte die Frau auf dem Flößersteig mehrere Meter tief in den Nebenfluss der Elbe.
Gerufene Einsatzkräfte versorgten die 89-Jährige, errichteten eine Seilbahn über die Kirnitzsch sowie die angrenzende Straße und transportierten die Wanderin hin zu einem Rettungswagen.
Dort übernahmen Notarzt und Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung der Seniorin.
Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Straße im Bereich der Rettungsstelle.
Die Einsatzkräfte erinnerten daran, Touren sorgfältig zu planen und ausreichend Zeit bei der Wanderung mitzubringen.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster