Bei Bergtour mit Ehefrau: 74-Jähriger stürzt in den Tod

Oberstdorf - Bei einer Bergtour mit seiner Frau und einem weiteren Begleiter ist ein 74-Jähriger aus Baden-Württemberg im Allgäu in den Tod gestürzt.

Die Bergwacht konnte nichts mehr für den verunglückten Wanderer tun. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Mann aus dem Landkreis Rottweil sei zwischen Nebelhorn und dem nahe gelegenen Gundkopf bei Oberstdorf unterwegs gewesen, als er gestolpert und rund 80 Meter tief gefallen sei, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte der Bergwacht und an Bord eines Rettungshubschraubers hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe hätten seine Leiche mit einem Hubschrauber geborgen.

Bergretter brachten seine Ehefrau und den Begleiter ins Tal, ein Kriseninterventionsteam betreute die beiden.