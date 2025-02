23.02.2025 10:22 Tragischer Skiunfall: Mann (†62) kommt von Piste ab und verletzt sich tödlich

Im Skigebiet Spitzingsee in Oberbayern ist am Samstagmorgen ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er erlag noch am Ort des Skiunfalls seinen Verletzungen.

Von Marco Schimpfhauser

Schliersee - Im oberbayerischen Landkreis Miesbach ist am Samstagmorgen ein Skifahrer tödlich verunglückt. Ein 62-Jähriger ist am Samstag von einer Skipiste abgekommen und tödlich verunglückt. (Symbolbild) © 123RF/atosan Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall im Skigebiet Spitzingsee. "Der 62-jährige Mann aus dem Landkreis Rosenheim war alleinbeteiligt aus bisher unbekannter Ursache von der Skipiste des sogenannten Stockhanges im Skigebiet Spitzingsee abgekommen und stürzte in den angrenzenden Waldbereich", gab das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag bekannt. "Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und verstarb, trotz der sofort eingeleiteten Hilfe durch Ersthelfer und den Bergwachten." Bergwacht Frau (†29) rund 200 Meter unter Skihütte tot entdeckt: Was geschah an der Rodelbahn? Er sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft wurden jetzt Ermittlungen eingeleitet. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling versucht nun herauszufinden, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Titelfoto: 123RF/atosan