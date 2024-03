Verletzte Frau im Wald gefunden: Bergwacht muss per Seilwinde retten

Am Donnerstagvormittag ist in einem Waldgebiet in Mittelfranken eine verletzte Frau entdeckt worden. © News5 / Oswald

Wie Reporter vor Ort nach ersten Informationen mitteilen konnten, soll sich ein Baum aus seinem Halt im Erdreich gelöst haben und sei auf die Frau gefallen. Diese Details beruhen auf Gesprächen mit den Polizeibeamten.

Konkrete Informationen zum Alter der betroffenen Person und dem genauen Verletzungsgrad konnten derzeit noch nicht gesichert eingeholt werden.

Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber aus dem Gebiet geborgen und in eine Klinik gebracht werden.

Da in dem Bereich der Helikopter nicht landen konnte, rettete die alarmierte Bergwacht die Verletzte per Seilwinde. Seitlich am Hubschrauber wurde die Frau in einem Tragekorb hochgezogen und abtransportiert.