Wanderer entdecken verletzten Gleitschirm-Piloten in Baumkrone

Bad Reichenhall - Ein Gleitschirm-Pilot krachte im Berchtesgadener Land in einer Baumgruppe und wurde dabei schwer verletzt.

Die eingeflogene Bergwacht brachte den Verletzten sicher zu Boden. © BRK Kreisverband Berchtesgaden (2)

Wanderer entdeckten den Piloten, der in rund sechs Metern Höhe in einem Baum hing, gegen 13 Uhr am Samstag und alarmierten die Bergwacht.

Der einheimische Gleitschirm-Pilot (66) war am Zwiesel-Mulisteig in eine Fichtengruppe gekracht.

Fünf Bergretter und ein Notarzt wurden an die Unfallstelle an der Abzweigung zum Blausteig in rund 1200 Metern Höhe gebracht.

Dank der speziellen Rettungsausrüstung konnten die Einsatzkräfte über den Stamm eines Baumes zum 66-Jährigen aufsteigen und ihn dann sicher zu Boden bringen.

Gegen 14.15 Uhr nahm der Rettungshubschrauber den im Luftrettungssack gesicherten 66-Jährigen zusammen mit dem Arzt auf und flog direkt zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Ersten Einschätzungen zufolge hatte sich der Mann an Schulter und Becken verletzt.