Wanderer macht Geburtstags-Ausflug in die Sächsische Schweiz und wird bewusstlos

Bad Schandau - Kaum an der Wache angelangt, ging es schon wieder ab zum nächsten Einsatz: Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 16.11 Uhr, rückte die Bergwacht Bad Schandau zunächst in Richtung Kirnitzschtal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aus.