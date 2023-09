Watzmann-Überschreitung geht schief: Vater und Sohn schwer verletzt

Der schwerverletzte Mann wurde in einem Luftrettungssack gesichert und in eine Klinik geflogen. © BRK - Kreisverband Berchtesgaden

Wie das Bayerische Roten Kreuz am Freitag mitteilte, war der 63-Jährige aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstagnachmittag an der Watzmann-Südspitze (Landkreis Berchtesgadener Land) abgestürzt.

Dabei verletzte sich der Vater am Kopf und Oberschenkel schwer. Sein 21-jähriger Sohn hatte versucht seinen Sturz zu verhindern und trug dabei eine offene Wunde am Unterschenkel davon.

Da bereits alle Hubschrauber in der Region bei anderen Notfällen gebunden waren, musste ein Heli vom Staffelsee ausrücken. Die Bergwacht versorgten den Schwerverletzten notfallmedizinisch, sicherten ihn im Luftrettungssack und flogen ihn gegen 15.30 Uhr in eine Klinik.

Da auch kein Polizeihubschrauber frei war, kehrte der Helikopter zurück und holte fast zwei Stunden danach den Sohn.