21.04.2026 09:55 Block-Prozess: Direkt zu Beginn bricht Streit aus, "Es ist immer dasselbe Theater!"

Am 45. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 45. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kindern in Auftrag gegeben zu haben. Ihr Partner und Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (66) ist wegen Beihilfe angeklagt. © Marcus Brandt/dpa

9.44 Uhr: Streit bricht aus

Schon bei der ersten Frage von Block-Anwalt Ingo Bott (42) bricht erneut Streit im Gerichtssaal aus. Er konfrontiert die Zeugin mit einer Aussage vom Montag, in der sie erklärt hatte, sie habe Frau Block am 3. Januar 2024 gesagt, "dass sie ihre Geschichte kenne, also das, was die Polizei kennt". "Was meinen Sie damit?", fragt Bott. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt beanstandet die Frage und weist den Verteidiger an, sich auf Tatsachen zu beschränken. Daraufhin protestiert Bott; auch Marko Voß, Anwalt des angeklagten Familienanwalts der Block-Familie, pflichtet ihm lautstark bei. Die Richterin entgegnet: "Dr. Voß, ich glaube, Herr Bott kann das auch ohne Ihr lautes Eingreifen regeln!" Bott reagiert genervt: "Es ist immer dasselbe Theater!" und setzt seine Befragung fort. Die Zeugin zeigt sich ebenfalls irritiert und erklärt, sie habe diese Frage bereits beantwortet. Da sie schon früher mit dem Fall befasst gewesen sei, habe sie vom vorausgegangenen Sorgerechtsstreit gewusst; mehr habe sie damit nicht gemeint. Bott hakt nach: "Das ist mir zu wenig!" und greift eine weitere Aussage vom Vortag auf. Die Richterin unterbricht ihn erneut: "Das haben Sie doch gestern schon gefragt – Wiederholungsfragen sind unzulässig!"

9.40 Uhr: Prozess startet

Mit rund 10 Minuten Verspätung beginnt der 45. Verhandlungstag direkt mit der Fortsetzung der Zeugenvernehmung der Chef-Ermittlerin Merle B. (44).

Christina Block (52) kommt mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am 45. Verhandlungstag beim Hamburger Landgericht an. © Marcus Brandt/dpa

9.22 Uhr: Wenig Interesse

Wie so oft ist auch an diesem Dienstag vor Saal 237 nur wenig los; das Interesse, der Verhandlung persönlich beizuwohnen, scheint immer mehr zu schwinden. Rund zehn Minuten vor Prozessbeginn ist der Zuschauerraum nur zu etwa einem Drittel gefüllt. Darunter auch Familie und Freunde der Angeklagten.

9.10 Uhr: So geht es am Dienstag weiter

Die am Montag begonnene Vernehmung und Befragung der Chef-Ermittlerin soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie das Gericht mitteilte. Unter anderem sollen Fragen zu ihrem Schlussbericht und zu ihren Vermerken in der Ermittlungsakte gestellt werden, wie am Montag bereits einige Verteidiger ankündigten.