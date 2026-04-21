Block-Prozess: Direkt zu Beginn bricht Streit aus, "Es ist immer dasselbe Theater!"
Hamburg - Am 45. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden.
9.44 Uhr: Streit bricht aus
Schon bei der ersten Frage von Block-Anwalt Ingo Bott (42) bricht erneut Streit im Gerichtssaal aus. Er konfrontiert die Zeugin mit einer Aussage vom Montag, in der sie erklärt hatte, sie habe Frau Block am 3. Januar 2024 gesagt, "dass sie ihre Geschichte kenne, also das, was die Polizei kennt".
"Was meinen Sie damit?", fragt Bott. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt beanstandet die Frage und weist den Verteidiger an, sich auf Tatsachen zu beschränken. Daraufhin protestiert Bott; auch Marko Voß, Anwalt des angeklagten Familienanwalts der Block-Familie, pflichtet ihm lautstark bei.
Die Richterin entgegnet: "Dr. Voß, ich glaube, Herr Bott kann das auch ohne Ihr lautes Eingreifen regeln!"
Bott reagiert genervt: "Es ist immer dasselbe Theater!" und setzt seine Befragung fort. Die Zeugin zeigt sich ebenfalls irritiert und erklärt, sie habe diese Frage bereits beantwortet. Da sie schon früher mit dem Fall befasst gewesen sei, habe sie vom vorausgegangenen Sorgerechtsstreit gewusst; mehr habe sie damit nicht gemeint.
Bott hakt nach: "Das ist mir zu wenig!" und greift eine weitere Aussage vom Vortag auf. Die Richterin unterbricht ihn erneut: "Das haben Sie doch gestern schon gefragt – Wiederholungsfragen sind unzulässig!"
9.40 Uhr: Prozess startet
Mit rund 10 Minuten Verspätung beginnt der 45. Verhandlungstag direkt mit der Fortsetzung der Zeugenvernehmung der Chef-Ermittlerin Merle B. (44).
9.22 Uhr: Wenig Interesse
Wie so oft ist auch an diesem Dienstag vor Saal 237 nur wenig los; das Interesse, der Verhandlung persönlich beizuwohnen, scheint immer mehr zu schwinden.
Rund zehn Minuten vor Prozessbeginn ist der Zuschauerraum nur zu etwa einem Drittel gefüllt. Darunter auch Familie und Freunde der Angeklagten.
9.10 Uhr: So geht es am Dienstag weiter
Die am Montag begonnene Vernehmung und Befragung der Chef-Ermittlerin soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie das Gericht mitteilte.
Unter anderem sollen Fragen zu ihrem Schlussbericht und zu ihren Vermerken in der Ermittlungsakte gestellt werden, wie am Montag bereits einige Verteidiger ankündigten.
Update, 8.50 Uhr: Recap vom 44. Verhandlungstag
Am 44. Verhandlungstag sagte allein die Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) aus. Sie schilderte vor Gericht ein Gespräch vom 3. Januar 2024, in dem sie Christina Block über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger informierte. Block habe daraufhin entgegnet, sie könne keine Entziehung begehen, da das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht bei ihr liege.
Zudem habe Block den Satz geäußert: "Ich mache eine Rückführung, er macht eine Entführung!", den die Ermittlerin als besonders prägnant einstufte und noch an dem Tag schriftlich festhielt.
Gemeint ist mit "Er" mutmaßlich Stephan Hensel, der die Kinder nach einem Umgangswochenende in Dänemark im Sommer 2021 nicht zurückgebracht hatte. Im weiteren Verlauf der Aussage schilderte die Zeugin auch den Ermittlungsverlauf und die Veränderung von Rollen einzelner Beteiligter. So sei etwa Gerhard Delling (66) im Zuge der Auswertung von Handydaten "vom Zeugen zum Beschuldigten" geworden.
Aufgrund einer beschränkenden Aussagegenehmigung machte die Zeugin zunächst keine Angaben zu weiteren Verfahren, etwa zu Ermittlungen gegen Stephan Hensel. Dies veranlasste Block-Anwalt Ingo Bott zu einem Antrag auf Unterbrechung der Hauptverhandlung sowie auf Erweiterung der Aussagegenehmigung durch die zuständige Dienstbehörde.
Diese sollte sich auf sämtliche seit August 2021 geführten Ermittlungen im Zusammenhang mit der Erziehung Minderjähriger erstrecken. Die Kammer wies den Antrag jedoch zurück.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa