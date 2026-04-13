Zwei Angeklagte im Ausland: Block-Prozess fällt wegen Streiks aus!

Hamburg - Eigentlich sollte am Dienstag der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) vor dem Hamburger Landgericht fortgesetzt werden, doch der 44. Verhandlungstag fällt aus. Grund ist ein Flugstreik: Die Piloten und Pilotinnen der Lufthansa und deren Tochtergesellschaft Eurowings hatten für Montag und Dienstag Arbeitsniederlegungen angekündigt.

Christina block (52) zusammen mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am 43. Verhandlungstag vor dem Hamburger Landgericht. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

"Zwei der Angeklagten befinden sich im Ausland und können aufgrund eines dortigen Flugstreiks morgen nicht zur Hauptverhandlung erscheinen", teilte Gerichtssprecherin Marayke Frantzen am Montag mit.

Um welche der sieben Angeklagten es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um die Cousine von Christina Block und ihren Ehemann handeln.

Grundsätzlich ist es Angeklagten während eines laufenden Strafverfahrens erlaubt, ins Ausland zu reisen, sofern kein Haftbefehl oder Fluchtgefahr besteht.

Für den ausgefallenen Verhandlungstag war ursprünglich ab 9.30 Uhr die Vernehmung einer weiteren Hamburger Kriminalbeamtin vorgesehen.

Sie gilt als leitende Ermittlerin in den Untersuchungen unmittelbar nach der Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24.