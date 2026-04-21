21.04.2026 15:09 Block-Prozess: Ermittlerin wertete Aussage von Frau Block als "Teil-Geständnis"

Am 45. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 45. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43) am 45. Verhandlungstag. © Marcus Brandt/dpa

14.55 Uhr: Dr. Voß geht die Zeugin scharf an

Dr. Voß geht die Zeugin scharf an und konfrontiert sie mit zwei aus seiner Sicht widersprüchlichen Vermerken, die nur sechs Tage auseinanderliegen. Dabei geht es ihm um die Frage, aus welchem "ursprünglichen Impuls" heraus nach der Erkenntnis der Zeugin zunächst die IT-Sicherheitsfirma "Cyber Cupula" beauftragt worden sei. In einem Vermerk ist von einer "angeblichen Sicherheitsprüfung" die Rede, in einem anderen davon, dass es sich um "keine Sicherheitsprüfung" gehandelt habe. Für die Zeugin handelt es sich jedoch um denselben Inhalt: "Das ist das, was 'Cyber Cupula' uns gesagt hat. Wir sind von der Beauftragung einer Rückführung ausgegangen." Weiter fragt Dr. Voß, wer aus Sicht der Zeugin die Rückführung in Auftrag gegeben habe, und konfrontiert sie mit ihrem Schlussbericht. Darin habe sie unter anderem Christina Block sowie Eugen Block als Auftraggeber genannt. Später sei dann aber sein Mandant beschuldigt worden, die IT-Firma des Zeugen David B. beauftragt zu haben.

Der angeklagte Familienanwalt der Block-Familie, Dr. Andreas C., mit seinem Anwalt Dr. Marko Voß (r.). © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

14.45 Uhr: Es geht weiter

Nach der Pause gibt Ingo Bott das Fragerecht an Dr. Voß, den Verteidiger des angeklagten Familienanwalts, weiter. Der Block-Anwalt wolle dann zu einem späteren Zeitpunkt Fragen zu dem Schussbericht der Zeugin stellen.

14.30 Uhr: Wieder Pause

Ingo Bott bittet um eine kurze Unterbrechung. Es folgt eine zehnminütige Pause.

14.20 Uhr: Dr. Böttner: "Ich habe Bauchschmerzen"

Wieder kommt Unruhe im Gerichtssaal auf, nachdem Bott die Zeugin gefragt hat, wie bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sein könnten. In der Folge fühlt sich die Staatsanwältin Paul veranlasst, der Zeugin zu helfen und mögliche Wege aufzuzeigen, wie die Informationen nach außen gelangt sein könnten. "Ich habe Bauchschmerzen damit, wie wir die Verhandlung gerade führen", wirft Dr. Sasha Böttner daraufhin ein. Solche Einwürfe der Staatsanwaltschaft, aber auch Botts Fragen in Richtung möglicher Medienpräsenz, würden das Verfahren nur unnötig in die Länge ziehen.

14.10 Uhr: Zeugin spricht von einem "Teil-Geständnis"

Nun fragt Bott nach dem Satz "Er macht eine Entführung und ich mache Rückführung", der bereits gestern von der Zeugin geschildert worden war und den Frau Block am 3. Januar 2024 ihr gegenüber geäußert haben soll, nachdem die Ermittlerin sie darüber belehrt hatte, dass gegen sie wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt werde. Bott möchte wissen, ob sich die Zeugin mit der Bedeutung dieses Satzes auseinandergesetzt habe. "Erst einmal ist es nur ein Begriff. Es heißt, Kinder von einem Ort zu einem anderen zu bringen", so die Zeugin. "Warum haben Sie den Satz dann in der Akte unterstrichen?", hakt Bott nach. "Ich habe das so interpretiert, dass sie dafür verantwortlich ist, dass die Kinder wieder hier [Hamburg] sind." "Warum?", fragt Bott laut. Kurzzeitig wird es unruhig im Saal. Die Zeugin entgegnet, es habe sich um ihre Interpretation gehandelt und nach derer habe Frau Block in dem Moment ein "Teil-Geständnis" abgelegt. Auch die Staatsanwältin Paul betont, dass sie diesen Satz als ein solches gewertet habe.

13.37 Uhr: Was meinte die Zeugin mit "endlich"?

Bott konfrontiert die Zeugin mit einer Aussage vom Vortag, wonach sie gesagt haben soll, die Kinder seien "endlich wieder beim Vater". Auf Nachfrage von Bott, was sie mit dem Wort "endlich" gemeint habe, erklärt die Zeugin, sie habe bei der Übergabe der Kinder an den Vater nicht den Eindruck gehabt, dass diese dagegen gewesen seien. Im Gegenteil: "Ich hatte nicht den Hauch eines Zweifels, dass sie das in diesem Moment wollten."

13.26 Uhr: Es geht weiter

Ingo Bott zieht nach der Pause seinen Antrag auf Protokollierung zurück und befragt die Zeugin weiter, warum die Polizistin Theo in der Zeit, in der sie Klara am 5. Januar 2024 vernommen habe, nicht an einem anderen Ort als bei seinem Vater untergebracht habe – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Vorwurf der Manipulation im Raum gestanden habe. "Ich wusste einfach nicht, wo ich den zehnjährigen Jungen sonst hätte unterbringen sollen. Das Jugendamt war am Freitagabend nicht mehr erreichbar. Ich habe keine privaten Telefonnummern der Mitarbeiter", so die Zeugin.

Auf die Frage, ob sie Theo während seiner Vernehmung gefragt habe, ob er mit seinem Vater über die Tat gesprochen habe, antwortet die Beamtin: Nein, das habe sie nicht getan. Der Junge sei sichtlich verstört gewesen: "Ich hatte das Gefühl, dass Theo nicht in der Lage war, eine sinnvolle Aussage zu machen."

Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.20 Uhr. In dieser Zeit könne Ingo Bott laut Richterin entscheiden, ob er einen gerichtlichen Beschluss über die Ablehnung der Protokollierung beantragen will oder nicht.

11.55 Uhr: Zeugin beschreibt Botts Vorstellung als "lebensfremd"

Ingo Bott fragt weiter, warum die Zeugin Theo und Klara bei der Übergabe am 5. Januar 2024 nicht zunächst direkt belehrt und vernommen habe, sondern sie erst zu ihrem Vater gelassen habe. Die Zeugin reagiert irritiert: "Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll – die Vorstellung ist so lebensfremd!" "Natürlich habe ich die Kinder sofort zu ihrem Vater gebracht. Das stand für mich völlig außer Frage. Danach haben wir die Vernehmung gemacht, so ordentlich wie es eben ging. Das war mit Sicherheit nicht üblich, aber der Fall war ja auch alles andere als üblich", so die Ermittlerin weiter. Die Kinder waren am 5. Januar 2024 vom damaligen Anwalt von Christina Block, Dr. Otmar Kury, zum Parkplatz der Polizeiwache gebracht worden und dort von der Zeugin in Empfang genommen worden. Bott beantragt, den Satz der Zeugin, wonach keine direkte Übergabe an den Vater "lebensfremd" gewesen sei, entsprechend im Protokoll festzuhalten. Die Richterin lehnt dies ab. Dr. Sascha Böttner, der Verteidiger des Angeklagten Tal S., der seit November 2024 als einziger der Angeklagten in U-Haft sitzt, appelliert anschließend an Bott, "solche Dinge zu unterlassen, die kosten nur unnötig Zeit und mein Mandant leide darunter".

11.35 Uhr: Es geht weiter

Ingo Bott fragt weiter, ob sich die Zeugin zutraue, das Kindeswohl zu bewerten. Diese bejaht dies, betont jedoch, dass wenn wie bei ihrem Besuch bei Frau Block und den Kindern nach der Entführung am 3. Januar 2024 eine Fachbehörde beteiligt ist, diese dann auch entscheide.