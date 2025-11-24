Block-Prozess: Ex-"GNTM"-Model soll an Entführung beteiligt gewesen sein

Hamburg - Die Geschichte wird immer abstruser! Im Fall der entführten Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) soll plötzlich ein ehemaliger " Germany's Next Topmodel "-Model eine tragende Rolle spielen. Gegen ihn wird bereits ermittelt.

Im Prozess wegen Kindesentführung gegen Christina Block (52) ist ein neuer Tatverdächtiger aufgetaucht. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Im Verfahren gegen die Steakhouse-Erbin war immer wieder von einem "blonden Riesen" die Rede, der nicht nur Deutsch, sondern auch Hebräisch sprach. Wie die Bild berichtet, soll es sich bei dem Verdächtigen um den Gesundheitstrainer Jonathan C. (34) handeln, der 2021 bei "Germany's Next Topmodel" bei einem Shooting als Model mitmachte und später in Schweden um das Herz der "Bachelorette" buhlte.

Laut dem Bericht laufen gegen das Model bereits die Ermittlungen. Auf sichergestellten Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Luxus-Hotel "Grand Elysée Hamburg", das den Blocks gehört, soll C. mehrfach zu sehen sein. Auch immer wieder an der Seite der israelischen Kidnapper.

Bei der Entführung der Block-Kinder in der Silvesternacht soll der Verdächtige eine zentrale Rolle gespielt haben. Tal S. (36), der ebenfalls zu den Kidnappern gehört und im Laufe des Prozesses bereits ausgesagt hat, soll C. als "sehr freundlich", später aber als "plötzlich unheimlich brutal" beschrieben haben.

S. bestätigte zudem, dass C. bei der Planung der Entführung dabei gewesen sein soll: "Wir hatten eine Sitzung im Elysée-Hotel gemacht, da war er dabei. Er war sehr nett und freundlich, sprach fließend Hebräisch, aber sollte auf Deutsch mit den Kindern sprechen."