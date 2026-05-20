Block-Prozess: Mit-Entführerin "Olga" sagt aus, zittert die Steakhouse-Erbin?

Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder will das Landgericht Hamburg am Mittwoch ab 9.30 Uhr eine Zeugin aus Israel befragen. Sie könnte den Verlauf der Verhandlung entscheidend beeinflussen.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) dürfte vor der Aussage der mutmaßlichen Mit-Entführerin "Olga" zittern. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Die Frau, Keren T., soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft an der Entführung der beiden Kinder in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt gewesen sein. Laut Anklage war sie "die rechte Hand" des Chefs der Sicherheitsfirma, die für die Entführung verantwortlich gewesen sein soll.

Die angeklagte Mutter der Kinder, Christina Block (53), hat in ihrer Aussage vor Gericht erklärt, dass sie mit der Israelin unter dem Namen "Olga" befreundet war.

Für die Staatsanwaltschaft ist die Zeugin eine Beschuldigte. Die Behörde hat sie bereits im Januar vernommen. Für ihre Aussagen in Hamburg wurde ihr sicheres Geleit zugesagt.