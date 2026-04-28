28.04.2026 13:37 Block-Prozess: Mutmaßlicher Entführer hat "Sorge um sein leibliches Wohl"

Am 47. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block wird die Befragung eines mutmaßlichen Entführers fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 47. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) wird die Befragung eines mutmaßlichen Entführers fortgesetzt. Der 35-jährige B. hat nach eigenen Angaben eines der Fluchtautos am 31. Dezember 2023 gefahren. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveticker.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

13.28 Uhr: Zeuge hat "Sorge um sein leibliches Wohl"

Pinar fragt erneut, warum der Zeuge seinen Arbeitgeber nicht nennen möchte. Zuvor hatte bereits Ingo Bott diese Frage gestellt. Die Anwältin des Zeugen beanstandet die Frage und verweist darauf, dass diese im Rahmen der Hauptverhandlung nicht zur Sache tue. Im Verlauf der weiteren Diskussion führt sie aus, dass ihr Mandant sich in "Lohn und Brot" befinde und der arabischen Minderheit in Israel angehöre. Er möchte "schlicht" nicht, dass sein Arbeitgeber an die Presse gelangt. Es bestehe nicht nur die Gefahr, dass er seine Arbeit verliere, sondern B. habe "auch Sorge um sein leibliches Wohl"; zudem wolle er seine Familie schützen. Dr. Sascha Böttner schlägt daraufhin vor, für diese Frage die Öffentlichkeit auszuschließen. Da die Anwältin des Zeugen jedoch auf einem richterlichen Beschluss besteht, zieht sich die Kammer zur Beratung zurück.

13.21 Uhr: Widersprüche in der Aussage des Zeugen

Jetzt liegt das Fragerecht bei Gül Pinar, die Verteidigerin des angeklagten Sicherheitsunternehmers. Diese fragt nochmals nach möglichen Schwierigkeiten mit dem Dolmetscher bei der polizeilichen Vernehmung, da dem Zeugen wiederholt Inhalte aus dem Vernehmungsprotokoll vorgehalten werden und dieser angibt, er habe dies nie gesagt. Der Zeuge gibt an, die Vernehmung sei "komisch" verlaufen und er sei teilweise nicht richtig verstanden worden. Gleichzeitig betont der Zeuge gegenüber Pinar am Dienstag, der Dolmetscher habe mit ihm sowohl Arabisch als auch Hebräisch gesprochen. Dies sei "aber kein Problem" gewesen; er habe die Fragen verstanden und der Dolmetscher auch seine Antworten verstanden, so der Zeuge etwas widersprüchlich.

13.12 Uhr: Zeuge ist sich sicher - "So ein Bild gibt es nicht"

Auch David Rieks erwähnt ein Foto in der BILD-Zeitung, das den Zeugen und seinen Freund, den weiteren israelischen Zeugen K., mutmaßlicher Fahrer des zweiten Fluchtwagens, sowie einen weiteren Mann gemeinsam vor einem Hamburger Polizeirevier zeigen soll. B. hatte vor Gericht ausgesagt, stets nur getrennt vernommen worden zu sein und sich auch nie gemeinsam vor Ort aufgehalten zu haben. "So ein Bild gibt es nicht", meint der Zeuge.

13.05 Uhr: Es geht weiter

Nach der Mittagspause wiederholt David Rieks seine Frage: "Welche Kenntnisse hat der Zeuge darüber, wie es zu der Vernehmung mit ihm gekommen ist, ob zuvor Gespräche stattgefunden haben und was deren Inhalt ist?" Nach Kontaktaufnahme mit seinem israelischen Anwalt im August 2025 hätte dieser entschieden, "den richtigen Weg zu gehen" und Kontakt zu den deutschen Behörden aufzunehmen, so der Zeuge. "Ist Ihnen bekannt, ob es Treffen zwischen Ihrem Anwalt und der Staatsanwaltschaft Hamburg im Vorfeld gab?", will Rieks weiter wissen. "Ist mir nicht bekannt!", so B. Rieks: "Das ist erstaunlich".

Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13 Uhr. Zuvor wollte Rieks wissen, wie genau es zu der Vernehmung des Zeugen in Deutschland durch die Hamburger Staatsanwaltschaft gekommen sei. Die Anwältin des Zeugen griff ein und erklärte, sie sehe keinen Zusammenhang mit dem, was hier verhandelt werde. Die Richterin entgegnete, es sei durchaus wichtig zu klären, welche Versprechungen gegebenenfalls gemacht worden seien. Bekannt ist, dass Said B. – ebenso wie der Zeuge K., Keren T. und David B. – sicheres Geleit zugesichert bekommen hat.

11.40 Uhr: Waren die Entführer "alle voll vermummt"?

Rieks konfrontiert den Zeugen mit einer Aussage von der jüngsten Tochter von Frau Block, Klara, wonach bei der Abreise von dem Hof in Süddeutschland "vor jeder einzelnen Tür einer dieser Männer stand, die uns anstarrten, damit wir nicht irgendeinen Scheiß machen […] und alle voll vermummt". Der Zeuge entgegnet: "Das kann sein, aber ich war nicht im Haus." Er selbst sei nicht vermummt gewesen. David B. habe zuvor jedoch eigentlich gesagt, keiner solle vermummt sein, "damit die Kinder keine Angst bekommen".

11.31 Uhr: Was war der ursprüngliche Plan?

Jetzt liegt das Fragerecht bei David Rieks, dem Anwalt von Gerhard Delling (66). Dieser fragt, was denn der ursprüngliche Plan gewesen sei, wenn es nicht vorgesehen war, nach Stuttgart zu reisen. Der Zeuge hatte zuvor angegeben, er sei unmittelbar nach der Entführung zurück ins "Grand Elysée" nach Hamburg gefahren und sei am nächsten Tag aufgefordert worden, mit dem Zug nach Süddeutschland zu fahren. Er erklärt weiter, ursprünglich hätten "alle zurück ins Hotel und kurz darauf alle zurück nach Israel fliegen sollen", so habe es David B. kommuniziert.

11.24 Uhr: Waren Sie zufrieden?

Böttner fragt den Zeugen, ob er nach der Tat zufrieden gewesen sei. Der Zeuge antwortet, das sei schwer zu beantworten. Ihm sei bereits an der dänischen Grenze in der Silvesternacht 2023/24 klar gewesen, dass die Aktion "illegal" gewesen sei. "Was war der Anlass dafür?", fragt Böttner. Der Zeuge erklärt, die Reihenfolge der Ereignisse – als die Polizei begonnen habe zu suchen – habe im Widerspruch zu dem gestanden, was David B. ihnen gezeigt habe: ein Dokument (Gerichtsurteil), dem zufolge alles "legal und in Ordnung" sei. Er ergänzt jedoch: "Ich war mit dem Ergebnis zufrieden, weil die Kinder bei der Mutter waren und dafür waren wir da."

11.13 Uhr: Stephan Hensel als "sehr starker Mensch" bezeichnet

Böttner fragt, durch welche Autoscheibe der Zeuge das Geschehen in der Silvesternacht 2023/24 gesehen habe – die linke und die Frontscheibe – und ob bei dem "Geschehen auf dem Boden" (mutmaßlich die Überwältigung des Vaters Stephan Hensel) Lichtquellen in der Nähe gewesen seien – "Ja, da war Licht, aber ich weiß nicht, woher es kam." Der Verteidiger fragt weiter, ob die Ereignisse der Silvesternacht vor seinen Aussagen bereits mit jemandem besprochen worden seien. Der Zeuge antwortet: "Ja, in Israel saß das ganze Team zusammen." Von diesem Treffen habe er vor allem im Kopf behalten, dass unter anderem das Ex-GNTM-Model Jonathan C. gesagt habe, der Vater sei "ein sehr starker Mensch" und man habe drei Leute gebraucht, um diesen zu überwältigen: "Das war wohl nicht so leicht."

11.07 Uhr: Alle warten auf den Anwalt des Angeklagten Tal S.

Jetzt fehlt "nur" noch Dr. Sascha Böttner, der Verteidiger des in Untersuchungshaft sitzenden Tal S. (36). Die Richterin: "Wir warten schon seit sieben Minuten, das war doch eine klare Ansage." Böttner hat nach Ingo Bott jetzt das Fragerecht.