Block-Prozess: Tochter wünsche sich, dass "endlich alles auf den Tisch" kommt
Hamburg - Mit neuen Entwicklungen wurde am Mittwoch der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Im Fokus des 23. Verhandlungstags stand die Zeugenaussage von Astrid Have (39) und ein Antrag von Anwalt Ingo Bott (42), der schlussendlich zur Unterbrechung der Hauptverhandlung führte. TAG24 war vor Ort und berichtete in einem Liveblog.
Die Ehefrau von Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (51) ließ über ihren Zeugenbeistand gleich zu Beginn ihrer Zeugenbefragung mitteilen, dass sie zu sämtlichen Ereignissen vor dem 5. Januar 2024 keine Angaben machen werde – also auch nicht zur Silvesternacht 2023/24.
Have berichtete vor allem von den physischen und psychischen Auswirkungen der Entführung auf Theo und Klara. Beide leiden demnach bis heute unter Albträumen. Theo sei seitdem "anders als andere Kinder".
Besonders Klara, die die Berichterstattung über den Prozess aufmerksam verfolge, wünsche sich, dass "endlich die Wahrheit auf den Tisch" komme, sagte die Zeugin direkt an Christina Block gerichtet.
Block-Anwalt Ingo Bott hatte zu Beginn des Verhandlungstags die Aussetzung des Verfahrens beantragt, nachdem am Dienstag die umfangreiche Vernehmung des mutmaßlichen Entführers David B. durch die Staatsanwaltschaft bekannt geworden war. Dem Antrag stimmte die Kammer zu.
Update, 15.46 Uhr: Hauptverhandlung wird unterbrochen
Nach ein paar wenigen Nachfragen der anderen Verteidiger ist die Zeugenbefragung von Astrid Have beendet.
Jetzt geht es wieder um den Antrag von Block-Anwalt Ingo Bott, das Verfahren aufgrund der Vernehmung des mutmaßlichen Entführers David B. drei Wochen auszusetzen. Dem kommt die Richterin tatsächlich nach, so wird die Hauptverhandlung bis zum 10. Dezember 2025 unterbrochen.
Eigentlich wäre der Prozess am Donnerstag fortgesetzt worden. Insgesamt fallen fünf bereits angesetzte Termine aus.
Update, 15.36 Uhr: Bott hat keine weitere Fragen mehr
Nach der Beratung der Kammer bleibt die Richterin bei ihrer Entscheidung, die Frage von Bott bezüglich eines aktuellen Medienvertrags zurückzuweisen. Danach hat der Verteidiger keiner weiteren Fragen mehr.
Jetzt befragt die Rechtsanwältin Gül Pinar die Zeugin, die Verteidigerin des angeklagten Sicherheitsunternehmerin.
Update, 15 Uhr: Auf einmal fällt der Name des Hamburger Bürgermeisters
Nach einer rund 15-minütigen Unterbrechung wird die Befragung der Zeugin Have durch Bott fortgesetzt. Der Verteidiger insistiert auf einer Frage zu einem 50-minütigen Gespräch von Have und Hensel mit einer Polizeibeamtin. Obwohl die Zeugin wiederholt erklärt, sich daran nicht zu erinnern, konfrontiert Bott sie weiter mit Details daraus.
Dabei fallen auch die Namen von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (59), Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (67) und des ehemaligen LKA-Chefs August Hanning (79). Doch auch daran erinnert sich Have nicht.
Es folgt eine weitere Unterbrechung, weil die Kammer über die Zulässigkeit einer weiteren Frage entscheidet. Bott hatte Have gefragt, ob sie einen bestehenden Vertrag mit einem Medium in Bezug auf den laufenden Prozess habe. Wenn ja, könnte dies die Glaubwürdigkeit der Zeugen beeinflussen, so der Block-Anwalt.
Update, 14.18 Uhr: Zeugin konfrontiert Christina Block
Die Befragung geht mit hitziger Stimmung zwischen Bott und der Zeugin weiter. Auf die Frage, ob sie und die Kinder die Medienberichterstattung verfolgen, betont Have: "Ich kann dir versprechen, dass Klara heute die Liveticker verfolgt!"
Gerade sie und Johanna (die älteste Tochter von Block und Hensel) verfolgten den Prozess auch in den sozialen Medien.
Bott: "Und was sagt Klara dazu?"
Have: "Das kann ich beantworten: Sie wünscht sich, dass endlich die Wahrheit auf den Tisch kommt! Denn hier lügt jemand" Und direkt an die Steakhouse-Erbin gerichtet: "Wäre gut, wenn die Wahrheit herauskommt, für deine Kinder, Christina!"
Die Aussage des Angeklagten Tal S. habe Klara dagegen sehr geholfen, weil er in großen Teilen die Geschehnisse so geschildert habe, wie auch die Block-Tochter diese in Erinnerung hat, so Have: "Das hat ihr gutgetan, das hat ihrer Heilung geholfen!"
Update, 14.02 Uhr: Richterin: "Das hier ist kein Mitmach-Theater!"
Eine konkrete Lösung scheint – zumindest für juristische Laien – nicht gefunden worden zu sein. Auch direkt die nächste Frage von Bott – "Wie lange wohnt ihr Sohn schon bei Ihnen?" – führt wieder zu einer Beanstandung durch von der Meden. "Das ist ein unzulässiges Eindringen in die Intimsphäre der Familie", so der Nebenklagevertreter.
Gelächter im Saal, woraufhin die Richterin lautstark das Publikum ermahnt: "Das hier ist kein Mitmach-Theater!"
Haves' Sohn war während des Prozesses bereits mehrfach Thema. Block deutete in ihrer Einlassung an, dass die 39-Jährige das Kind möglicherweise widerrechtlich von seinem Vater weggenommen haben könnte, bei dem der Minderjährige zuvor gelebt haben soll. Er sei am selben Tag "entführt" worden wie ihre eigenen Kinder. Die Unternehmerin bezog sich damit auf den Sommer 2021, als ihr Ex-Mann Klara und Theo nach einem Umgangswochenende nicht zurückgebracht hatte.
Update, 13.50 Uhr: Erneut Diskussionen im Gerichtssaal
Jetzt ist Block-Anwalt Ingo Bott mit der Befragung dran: Direkt seine Frage – "Wie liefen die Umgangswochenenden mit den Kindern ab?" – beanstandet Nebenklagevertreter Philip von der Meden. Ebenso die Frage, wie Have die Kinder von Block und Hensel kennengelernt habe. Beide Fragen lässt die Richterin zu.
Auf die Frage von Bott, wann Have und Hensel zusammengekommen sind, entgegnet sie: "Das geht sie gar nichts an". Doch die Richterin lässt auch die Frage zu: "2014, das wissen sie doch schon!"
Erneut Diskussionen unter den Verteidigern mit der Richterin, welche Fragen zulässig sind und welche nicht. Die Zeugin wird kurz herausgeschickt, um diese Sache endgültig zu klären.
Update, 13.30 Uhr: Prozess geht weiter
Zudem habe Theo "Angstanfälle", die seien eine Zeit lang besonders schlimm bei der Grenzüberschreitung von Dänemark nach Deutschland und in Hamburg aufgetreten. Er habe dann nichts gegessen, nicht geschlafen und viel gezittert. Auf Raten von Theos Psychologin übe die Familie seitdem Ausflüge nach Hamburg und nach Deutschland.
Update, 12.27 Uhr: "Das sitzt so tief, dass das kein Psychologe mehr reparieren kann"
Zudem leide die gesamte Familie bis heute unter Albträumen. "Erst vorgestern habe ich Klara gefragt, wie es ihr geht, weil ich hier heute über sie aussage. Sie meinte, erst vor ein paar Tagen habe sie wieder einen Albtraum gehabt, entführt zu werden. Das sitzt so tief, dass kein Psychologe das mehr reparieren kann", sagt Have.
Die Zeugenvernehmung wird für die Mittagspause unterbrochen und um 13.20 Uhr fortgesetzt.
Update, 12 Uhr: So leiden Theo und Klara bis heute
"Wie geht es den Kindern heute?", will die Richterin wissen. Have erzählt, dass beide große Probleme mit Männern mit Mützen oder auch nur Personen mit dunklen Haaren und dunklen Augen haben. "Klara wechselt dann die Straßenseite und Theo drängt einen weg", so die Zeugin.
Bei Theo – der heute seinen 12. Geburtstag feiert – gehe es sogar so weit, dass er bis heute nicht alleine das Haus verlassen könne. "Er reagiert ganz anders als andere Kinder", sagt Have. In der Schule mussten neue Lehrkräfte oder auch Praktikanten ausdrücklich vorgestellt werden. Mehrere Hobbys habe er abbrechen müssen, weil er beispielsweise den "härteren Ton" eines Trainers nicht ertragen konnte.
"Fußball hat im Sommer gut funktioniert, aber im Winter ging es nicht mehr – weil sich dann jemand im Dunkeln hätte verstecken können." Er müsse immer überall hingebracht werden und könne nur mit großer Überwindung gelegentlich alleine mit Freunden ohne erwachsene Begleitung von der Schule nach Hause gehen.
Klara hingegen habe Strategien entwickelt, um wieder alleine nach draußen oder abends mit ihren Freundinnen weggehen zu können: "Sie filmt sich immer, wenn sie unterwegs ist, oder ruft eine Freundin an – damit es, falls etwas passiert, wenigstens einen Beweis gibt. Und wenn niemand Zeit hat, telefoniert sie mit mir", so Have.
Aus einem der Häuser, in denen die Familie nach der Entführung lebte, mussten sie wegen der bodentiefen Fenster ausziehen. Die Kinder hätten Angst gehabt, beobachtet zu werden oder "dass Stephan erschossen wird".
Update, 11.33 Uhr: Kinder machten Fluchtpläne
Nach Angaben von Astrid Have haben Theo und Klara ihrer Mutter gesagt, dass sie wieder nach Hause wollen. Die Unternehmerin habe daraufhin erwidert: "Euer Zuhause ist hier in Hamburg".
In Hamburg und auch schon auf dem Bauernhof sollen die beiden Fluchtpläne geschmiedet haben, nachdem ihre Schwester Greta – die bei Frau Block lebt – ihnen untersagt haben soll, via eines "Geräts" Hilfe zu holen. Diese beinhalteten Bahntickets und ein Fenster im Keller, wo die Kinder wussten, dass dieses nicht an die Alarmanlage angeschlossen war. Sie wollten zunächst zu einer Tante flüchten, die um die Ecke wohne und der man vertrauen könne, so Have.
Wenn sie über ihre Pläne gesprochen haben, sollen Theo und Klara auf Dänisch miteinander geredet haben.
Update, 11.22 Uhr: Christina Block soll Goldbarren gezeigt haben
In den paar Tagen nach der Entführung bei ihrer Mutter in Hamburg habe Christina Block ihren Kindern Goldbarren gezeigt – das soll zumindest Theo gegenüber Have gesagt haben. "Ich weiß nicht genau warum, Christina meinte dann wohl, sie packe den wieder weg, nicht das es heiße, sie wolle die Kinder damit locken", so die Zeugin.
Klara habe zudem erzählt, dass niemand - weder ihre Mutter, noch das Jugendamt oder die Polizisten – sie mal gefragt habe, wie es ihr geht. So habe sie nicht gewusst, ob sie "irgendjemanden in dem Haus vertrauen kann". Cristina Block habe immer nur "Äpfel geschnitten und drumherum geredet".
Zudem habe die Unternehmerin stets Fotos von ihren Kindern machen wolle.
Update, 11 Uhr: "Können sie schießen?"
Jetzt fragt die Richterin nach Verletzungen der Kinder. Have erinnert sich an Klebeband-Resten an Klaras Händen und an ihre Schilderungen über Nackenschmerzen, weil ihr einer der Entführer "immer den Kopf heruntergedrückt hat". Einer der Männer sei auch "brutaler" als die anderen gewesen.
Wieder zurück in Dänemark seien vor allem die psychischen Auswirkungen deutlich geworden. "Die Kinder waren verändert", so die Zeugin. In den ersten Tagen habe vor allem Klara sich immer absichern wollen, dass die Polizisten – die damals vor der Haustür der Familie stationiert waren – sie auch wirklich schützen können. "Wenn mehr Täter kommen als Polizisten da sind, können sie schießen?", soll Klara laut Have gefragt haben.
Keiner der Kinder wollte laut der Zeugin über Monate hinweg mehr vor die Tür gehen, Theo habe über ein Jahr lang immer bei ihr und Hensel geschlafen, Klara stets im Zimmer ihrer großen Schwester. Zudem hätten alle abgenommen. Nicht nur Klara und Theo, sondern auch alle anderen Kinder (Have hat einen weiteren Sohn und ein gemeinsames Kind mit Hensel), sollen sehr unter der Situation gelitten haben.
Die Familie sei kurz nach der Ankunft in Dänemark umgezogen, später folgten zwei weitere Umzüge aus Sicherheitsgründen. Erst im April/Mai sei langsam wieder der Alltag bei der Familie eingezogen. Allerdings unter Decknamen, unter denen die Kinder dann in dem neuen Ort auch eingeschult worden sind.
Update, 10.43 Uhr: Zeugin berichtet von den Schilderungen der Kinder
Die Zeugin erinnert sich noch an die Situation auf der Polizeiwache in Hamburg, als ihr, ihrem Mann und der ältesten Tochter von Hensel und Block, am 5. Januar 2024, Theo und Klara wieder übergeben wurden. Die beiden hätten geweint und seien ihnen "quasi in die Arme gesprungen".
Vor allem Klara habe sofort viel von der Entführung erzählt: von dem Marsch durch den Wald, der Fahrt in "einem Autocamper", dem Bauernhof und einer Frau mit einer Katze. Wieder in Dänemark hätten sie und Klara per Google Earth, einer Skizze und mithilfe der Information, dass der Hof auch Alpakas halte, diesen im Internet ausfindig gemacht.
Update, 10.29 Uhr: Die Zeugenvernehmung beginnt
Nach der doch deutlich längeren Pause verkündet die Richterin, dass Botts Antrag auf Aussetzung der Verhandlung zurückgestellt wird. Es beginnt die Zeugenvernehmung von Astrid Have.
Für alle Ereignisse vor dem 5. Januar 2024 macht die 39-Jährige von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und somit keine Angaben zur Silvesternacht 23/24.
Update, 9.55 Uhr: Staatsanwaltschaft wehrt sich
Die Staatsanwaltschaft wehrt sich gegen die Vorwürfe von Bott: David B. sei als Beschuldigter in einem anderen Verfahren und nicht als Zeuge befragt worden.
Und auch Nebenklagevertreter Philip von der Meden (41) sieht keinen Grund dafür, das Verfahren auszusetzen: "Ich habe den ersten Teil von Bs. Aussage gestern Abend vor dem zu Bett gehen gelesen. Ich denke für jeden Juristen mit zwei Staatsexamen ist es möglich, sich auf eine mögliche Zeugenvernehmung entsprechend vorzubereiten." Bott erwidert, dass dies natürlich für ihn möglich sei, nicht aber für seine Mandantin.
Das Gericht zieht sich für eine Beratung zurück. Es folgt eine zehnminütige Pause.
Update, 9.40 Uhr: Prozess beginnt
Wie so oft beginnt der Prozess verspätet. Direkt zu Beginn bittet Block-Anwalt Ingo Bott (42) die Richterin, ihm "dringend" das Wort zu erteilen. Der Verteidiger beantragt die Verhandlung für "mindestens drei Wochen" auszusetzen.
Grund ist die erst am Dienstag bekanntgegebene Vernehmung von David B. durch die Staatsanwaltschaft: Durch die Aussage des Israelis sei die Aktenlage um 329 Seiten erweitert worden. Diese seien für ein faires Verfahren für seine Mandantin "durch die Verteidigung zwingend einzusehen und auszuwerten", so Bott. Zudem sei die parallel zur Hauptverhandlung geführte Vernehmung von B. von der Staatsanwaltschaft "höchst rechtswidrig".
Update, 9.25 Uhr: Wieder mehr Interesse
Die jüngsten Entwicklungen scheinen das öffentliche Interesse wieder mehr zu wecken. Vor Gerichtssaal 237 versammelten sich im Vergleich zu den vorherigen Verhandlungsterminen deutlich mehr Zuschauende sowie Medienvertrende.
Update, 9 Uhr: So geht es am Mittwoch weiter
Der 23. Prozesstag im Block-Verfahren dürfte aus zwei Gründen besonders spannend werden. Zum einen ist für 9.30 Uhr die Ehefrau des Nebenklägers Stephan Hensel, Astrid Have, als Zeugin geladen. Drei der vier Bock-Kinder leben seit 2021 bei ihr und Hensel in Dänemark.
Zum anderen wird es interessant sein, wie das Gericht die neuen Entwicklungen rund um David B. bewertet. Der 68-Jährige, Chef des israelischen Unternehmens "Cyber Cupula", gilt als zentrale Figur im Block-Prozess. Er soll der Kopf hinter der Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 gewesen sein und wurde deshalb bislang mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Überraschend hatte sich B. nun über seinen Anwalt freiwillig bei der Hamburger Staatsanwaltschaft gemeldet und wurde dort bereits vernommen, wie Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens am Dienstag bestätigte.
Nach der Vernehmung wurde die internationale Fahndung nach dem 68-Jährigen aufgehoben. Das heißt: B. ist vorerst auf freiem Fuß. Sollte er jedoch Anzeichen zeigen, sich dem Verfahren zu entziehen, würde die Fahndung umgehend wieder aktiviert, so Sperling-Karstens.
Aus Rücksicht auf die Sicherheitslage des israelischen Zeugen David B. könne derzeit nicht abgesehen werden, ob und wann er geladen werde, erklärte Gerichtssprecherin Marayke Frantzen am Mittwochmorgen.
Update, 8.50 Uhr: Recap vom 22. Prozesstag
Am 22. Prozesstag hatte das Gericht Audioaufnahmen eines Alarmknopfs abgespielt, den der damals zehnjährige Sohn von Christina Block während seiner Entführung in der Silvesternacht 2023/2024 um den Hals trug.
Schreie, Wimmern, schweres Atmen und Männerstimmen waren zu hören, teils auf Englisch oder Deutsch mit Akzent. Die Angst der Kinder war deutlich im ganzen Saal spürbar.
Block reagierte sichtlich erschüttert, schlug die Hände vors Gesicht. Ihr Lebensgefährte, Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (66), setzte sich zu ihr. Auch der Vater der Kinder, Nebenkläger Stephan Hensel (51), sowie der geständige israelische Angeklagte Tal S. zeigten sich betroffen. "Ich dachte, dass die Kinder sehr froh sein würden, dass wir sie zurückbringen, aber das war nicht der Fall", so der 36-Jährige.
