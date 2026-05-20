20.05.2026 16:11 Mit-Entführerin "Olga" als Zeugin im Block-Prozess über Steakhouse-Erbin: "Sie hat dem Team gedankt"

Im Block-Prozess hat die mutmaßliche Mit-Entführung Keren T. alias "Olga" am Mittwoch die angeklagte Steakhouse-Erbin Christina Block belastet.

Von Bernhard Sprengel und Stephanie Lettgen Hamburg - Im Block-Prozess hat die Israelin Keren T. (51) alias "Olga" unter Tränen die Vorgeschichte der mutmaßlichen Entführung erzählt.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) ist von einer mutmaßlichen Mit-Entführerin schwer belastet worden. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa Anfangs sei es darum gegangen, so viele Informationen wie möglich für ein Gerichtsverfahren im Sorgerechtsstreit zu sammeln, sagte die 51-Jährige vor dem Landgericht Hamburg laut Übersetzung. Um etwas über das Leben der Kinder zu erfahren, habe das Team im Internet ermittelt, aber auch zwei Kameras in der Nähe des Hauses in Dänemark installiert. Etwa einen Monat lang seien Live-Bilder erst in Tel Aviv und dann in Hamburg geschaut worden. "Wir sind auch nach Dänemark gefahren, um das Haus zu observieren", sagt die Zeugin. Doch der Druck sei im Laufe der Zeit immer größer geworden. Israel Krieg Nahost-Konflikt: Israels Polizeiminister postet Demütigung von Gaza-Aktivisten Christina Block (53) habe von dem Plan, die Kinder aus Dänemark zurückzuholen, gewusst. Die Frau, die sich während ihrer Zeit in Hamburg "Olga" nannte, soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft an der Entführung des Jungen und des Mädchens in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt gewesen sein. Laut Anklage war sie "die rechte Hand" des Chefs der Sicherheitsfirma, die für die Entführung verantwortlich gewesen sein soll. Christina Block hatte in einer Aussage vor Gericht im Juli 2025 erklärt, dass die Israelin für sie eine Vertraute war. Für die Staatsanwaltschaft ist die Zeugin eine Beschuldigte. Für ihre Aussagen in Hamburg wurde ihr sicheres Geleit zugesagt.

Die Israelin Keten T. (51, l.) vor dem Eingang zu Saal 237 im Landgericht Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Tod der Großmutter als Wendepunkt

Dass die Kinder im Sommer 2023 nicht zur Beerdigung der Großmutter gedurft hätten, habe schließlich für Eskalation gesorgt. Zudem habe man befürchtet, der Vater Stephan Hensel könne mit den Kindern verschwinden. Großvater Eugen Block (85) habe gefordert, die Kinder müssten zur Mutter zurückkehren und habe Druck auf den ebenfalls angeklagten Familienanwalt ausgeübt, der diesen Druck wiederum an das Team aus Israel weitergegeben habe. "Wir dachten auch, sie sollten bei der Mutter sein", sagt die Zeugin. Christina Block sei ganz kurz bei einem Treffen Ende Dezember 2023 mit dem Team im Hotel dabei gewesen und habe eine Tasche mit Gegenständen, die den Kindern vertraut waren, übergeben. "Sie hat dem Team gedankt", berichtet die Zeugin. Zudem habe Block viel Glück und Erfolg gewünscht. Am 31. Dezember sei sie zusammen mit ihrem Chef in einem Wohnmobil an die dänische Grenze gefahren. Auf einem Parkplatz seien die beiden in zwei Autos umgestiegen und mit den anderen Mitgliedern der Gruppe zum Wohnort des Vaters gefahren. Das eigentliche Ergreifen der Kinder schilderte die 51-Jährige nicht. Auf der Fahrt nach Süddeutschland sei den Kindern die Tasche der Mutter mit dem Teddybären, einem kleinen Kissen und einem Pullover gegeben und ihnen erklärt worden, dass sie zur Mutter gebracht werden.

Richterin Isabel Hildebrandt, Vorsitzende der Strafkammer, sitzt im Gerichtssaal zum Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung im Landgericht Hamburg. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Rede von Hass, dann Harmonie