China-Flaute und Iran-Krieg: BMW senkt Gewinnprognose - und kündigt Reaktion an

München - BMW hat in einer Gewinnwarnung seine Ergebnisprognose für dieses Jahr nach unten geschraubt.

Der bayerische Autohersteller BMW hat seine Ergebnisprognose für dieses Jahr nach unten korrigiert. © Felix Hörhager/dpa

Zahlen nannte der bayerische Autohersteller in seiner Mitteilung am Dienstagabend nicht, doch anstelle des bisher erwarteten "moderaten" steht nun ein "deutlicher" Rückgang des Vorsteuerergebnisses in Aussicht.

Außerdem rechnet der BMW-Vorstand nunmehr damit, dass auch die Zahl der ausgelieferten Autos sinken wird. Bisherige Erwartung waren gleichbleibende Auslieferungen.

Der Konzern machte die negative Entwicklung des chinesischen Automarkts und die Auswirkungen des Irankriegs verantwortlich.

Die BMW-Chefetage will nun Sparmaßnahmen durch nicht näher erläuterte "weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen" beschleunigen.

Die Kostensenkung soll zwar mittelfristig positive Auswirkungen haben, wird jedoch im zweiten Halbjahr das Ergebnis belasten.