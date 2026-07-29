China, US-Zölle, Naher Osten: BMW baut 8000 Jobs ab – Krise trifft nun auch bayerischen Autobauer

München - Jetzt also auch BMW : Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8000 Jobs wegfallen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Unternehmenskreisen erfuhr.

BMW-Chef Milan Nedeljkovic ist noch keine drei Monate im Amt, muss aber bereits einen Jobabbau verkünden. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen.

Das Abfindungsprogramm soll von Oktober 2026 bis Ende 2027 laufen und sich an alle Mitarbeiter in Deutschland außerhalb der direkten Produktion wenden.

Da mehr als die Hälfte der knapp 154.000 BMW-Mitarbeiter in Deutschland tätig ist – zum Halbjahr waren es gut 84.000 – und hier auch das Abfindungsprogramm aufgelegt wird, ist es wahrscheinlich, dass am Ende auch mehr als die Hälfte der betroffenen Jobs auf Deutschland entfällt.

BMW äußerte sich zunächst nicht zu den Plänen. Lange war der weiß-blaue Autobauer der letzte große deutsche Hersteller, der ohne großes Stellenabbauprogramm auskam.

Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche - alle hatten schon im vergangenen Jahr Stellenstreichungen angekündigt - teilweise in weit höherem Umfang.

Und im VW-Konzern wird bereits um die zweite Runde der Streichungen gerungen - mit Zahlen, die in die Zehntausende gehen.