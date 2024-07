24.07.2024 14:14 250-Kilo-Bombe am Tesla-Werk gefunden: Sprengung erfolgreich

Nach dem zweiten Bombenfund binnen weniger Wochen an der Tesla-Fabrik in Grünheide soll am Mittwoch ein weiterer Sprengkörper entschärft werden.

Grünheide - Nach dem zweiten Bombenfund binnen weniger Wochen an der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin wurde der Blindgänger erfolgreich entschärft. Am heutigen Mittwoch musste in einem Wald nahe dem Tesla-Werk in Grünheide ein Blindgänger gesprengt werden. © Soeren Stache/dpa Der Sperrkreis sei gegen 13 Uhr aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Somit dürften auch die Waldbesetzer wieder zurück in ihr Camp, das sich im Sperrkreis befunden hatte. Betroffen von dem Schutzbereich war auch ein Teil des Tesla-Betriebsgeländes, Auswirkungen auf die Produktion hatte das aber nach Angaben des Unternehmens nicht. Mit dem Ende der Sprengung sollen auch Busse und Bahnen vom Bahnhof Fangschleuse wieder regulär fahren. Bombenfund Fliegerbombe auf Raffinerie-Gelände gefunden: Entschärfung beginnt Die etwa 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war auf einem Areal gefunden worden, auf dem die E-Autofabrik erweitert werden soll. Der Bahnhof Fangschleuse war seit 7 Uhr gesperrt. © Soeren Stache/dpa Die Bombe konnte nach Angaben der Gemeinde nicht transportiert und musste an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden. Erstmeldung von 5.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.14 Uhr.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa