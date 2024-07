Wieder Bombenfund am Tesla-Werk: Protestcamp muss geräumt werden

Grünheide - Von der geplanten Sprengung einer Weltkriegsbombe am Tesla-Werk sind sowohl die Fabrik als auch das von Tesla-Gegnern errichtete Waldcamp betroffen.

Bereits seit dem Morgen waren die Waldbesetzer aufgefordert, ihr Camp zu verlassen. Die Sprengung soll am Mittwoch stattfinden.

Betroffen von dem Sperrkreis sind beim aktuellen Fall auch die Landesstraßen 23 und 38, die ab Mittwochmorgen gesperrt werden sollen, so Bauermeister.

Die vergangene Sprengung vor einigen Wochen hatte an einem Wochenende stattgefunden, an dem ohnehin die Produktion stillstand.

Die Polizei hat die Anti-Tesla-Aktivisten aufgefordert, ihr Camp vorläufig zu verlassen. © Jörg Carstensen/dpa

Die Bombe kann nach Angaben der Gemeinde in Brandenburg nicht transportiert und muss an Ort und Stelle gesprengt werden.

Derweil drängt die Polizei die Anti-Tesla-Aktivisten ihr Waldcamp in der Nähe der Gigafactory zu verlassen.

Sie droht mit einer Räumung. "Wir werden aber - und das kann ich ihnen an der Stelle versichern - gegen 12 Uhr, gegen 12.15 Uhr, damit beginnen, das Camp notfalls zu beräumen", hieß es in einer Durchsage an die Aktivisten.

Aufgrund der Gefahrensituation sei die Versammlung vorübergehend zu unterbrechen.

Es bestehe bis zur vollzogenen Sprengung ein Aufenthaltsverbot innerhalb eines Bereiches, der das Waldcamp einschließe.