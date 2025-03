Bombe in Chemnitz entdeckt: Alle Bereiche evakuiert, Entschärfung hat begonnen

Chemnitz - Bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Straße Eigenhufe in Chemnitz ist am Dienstagnachmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das betroffene Gebiet war gegen Mittag vollständig evakuiert. Die Entschärfung konnte gegen 12.30 Uhr beginnen. TAG24 informiert Euch über die aktuelle Lage.