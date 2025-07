Entschärft! Entwarnung nach Fund von 250-Kilo-Bombe in Köln

Köln - Im Kölner Bezirk Lindenthal ist am Dienstagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden! Aus einem Bereich von knapp 300 Metern Radius, um den Fundort herum, in der Nähe des Rautenstrauchkanals, mussten knapp 1800 Anwohnende vorübergehend evakuiert werden. Am Abend gab es Entwarnung.