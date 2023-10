09.10.2023 15:23 Bombe in Cottbus gefunden: Evakuierung und Sprengung am Dienstag!

In der Spremberger Vorstadt in Cottbus ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am morgigen Dienstag soll die Bombe entschärft werden.

Von Mia Goldstein

Cottbus - In der Spremberger Vorstadt in Cottbus ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am morgigen Dienstag soll die Bombe entschärft werden. In der Karte der Stadt Cottbus ist der Sperrkreis verzeichnet. © Stadt Cottbus/Chóśebuz Das teilte die Stadt am Montag mit. Demnach wurde der circa 70 Kilogramm schwere Sprengsatz inklusive Zünder russischer Bauart bei Bauarbeiten freigelegt. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am morgigen Dienstag durch Spezialisten unschädlich gemacht werden. Von dem eingerichteten Sperrkreis sind circa 1500 Menschen betroffen, die am Dienstag ihre Wohnungen verlassen müssen und ihre dortigen Arbeitsstellen nicht aufsuchen dürfen. Bombenfund Weltkriegsbombe in Köln sicher entschärft - Bewohner sorgen lange für Ärger "Eine Kita, einige Geschäfte und Einrichtungen der Justiz müssen an dem Tag ihren Betrieb einstellen", so Manuel Helbig, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Cottbus. Die Evakuierung des Sperrkreises soll ab 8 Uhr stattfinden. Personen, die in der Zeit nirgendwo anders unterkommen können, können solange die Turnhalle der Fröbel-Grundschule, Welzower Str. 9b, als Unterkunft nutzen. Menschen, die Hilfe benötigen, sollen sich bei der Stadt melden Der Sperrkreis darf am Dienstag ab 8 Uhr nicht mehr betreten werden. © picture alliance / dpa Der Sperrkreis umfasst den Bereich zwischen Leipziger Straße (teilweise gesperrt, Carl-Thiem-Klinikum und Poliklinik bleiben offen), Thiemstraße (bleibt befahrbar), Calauer Straße sowie Räschener Straße (beide in Teilbereichen gesperrt). Die Poliklinik (MVZ) am Carl-Thiem-Klinikums bleibt geöffnet, ist aber ab 8 Uhr nur fußläufig erreichbar. Weder Ein- noch Ausfahrt sind vor Aufhebung des Sperrkreises möglich. Deshalb wird empfohlen, außerhalb des betroffenen Gebietes zu parken. Die Bus-Linie 16 fährt mit Einschränkungen auf einer Umleitungsstrecke. Bombenfund Zwei Brand-Bomben auf Heilbronner Friedhof gefunden Bei Fragen oder Hilfsbedarf im Zusammenhang mit der Bombe und den Einschränkungen, beispielsweise Hilfe für Menschen mit Behinderungen beziehungsweise bettlägerige Personen, stehen Mitarbeiter der Stadt im Sicherheitszentrum bis Montag 18 Uhr und am Dienstag ab 7 Uhr unter Telefon 0355 612-3456 oder per Mail unter sicherheitszentrum@cottbus.de zur Verfügung.

Titelfoto: Stadt Cottbus/Chóśebuz