Zwei Granaten aus Zweitem Weltkrieg: Sprengungen am Freiburger Schluchsee!

Freiburg - Am Schluchsee in Freiburg wurden zwei Sprenggranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg rückte am Freitagnachmittag an. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Nachdem Spaziergänger am Freitag gegen 16.30 Uhr einen verdächtigen Gegenstand am Seeufer gemeldet hatten, rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) an. Die zwei Zentimeter große Granate wurde noch am selben Tag kontrolliert gesprengt.

Etwa zwei Stunden nach dem ersten Fund, gegen 18.30 Uhr, wurde eine weitere Granate in Höhe des Schluchsees entdeckt.

Auch diese wurde laut Polizeiangaben vom Dienstag noch vor Ort gesprengt. Hierfür wurde ein Sicherheitsradius eingerichtet.