Bombe unweit von Audi-Werk gefunden: Wohnungen und Büros evakuiert

Ingolstadt - Bei Bauarbeiten unweit von Ingolstadt wurde am Freitag eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung des Sprengkörpers soll noch am selben Tag erfolgen.

Die Polizei sperrte den Fundort der Bombe ab und räumte Gebäude in einem Radius von 300 Metern. © NEWS5 / Lars Haubner

Gegen 11.30 Uhr wurde die Bombe auf dem Gelände der Ingolstädter Kommunalbetriebe in der Hindemithstraße gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst sei bereits vor Ort, teilte das Rathaus Ingolstadt mit. Die Polizei sperrte das Gelände und ließ in einem Radius von etwa 300 Meter Wohnungen und Büros räumen.

"In dem Evakuierungsbereich befinden sich laut Einwohnermeldedaten circa 1900 gemeldete Personen", so Thomas Schimmer, Sprecher der Berufsfeuerwehr Ingolstadt.

Betroffene kommen in der Zwischenzeit in der Christoph-Kolumbus-Grundschule in der Ungernederstraße 11 unter, wie die Stadt berichtete.