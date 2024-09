Bombenfund in Sachsen: Ganzes Dorf muss evakuiert werden!

Das Dorf Milkel muss aufgrund eines Bombenfunds evakuiert werden. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

In der Gemeinde Milkel wurde am Donnerstag eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, teilte das Landratsamt Bautzen am Nachmittag mit.

Die Entschärfung soll in Kürze beginnen!

Aus diesem Grund wurde angeordnet, dass im Umkreis von 1000 Metern um den Fundort sämtliche Bewohner evakuiert werden müssen.

Davon betroffen sind demnach die Einwohner der rund 300-Seelengemeinde Milkel sowie einige Anwohner im Nachbarörtchen Teicha.

In der Turnhalle der gut acht Kilometer entfernten Gemeinde Radibor wurde unterdessen ein Notquartier eingerichtet. Von der Feuerwehr in Milkel aus ist sie mit einem Bus zu erreichen.