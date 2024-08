06.08.2024 09:19 Fliegerbombe entdeckt! Entschärfung noch heute - Tausende Kölner müssen evakuiert werden

Am Dienstag haben Bauarbeiter in Köln-Rodenkirchen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger wird am Dienstag entschärft.

Von Laura Miemczyk

Köln - Bei Bauarbeiten ist in Köln-Rodenkirchen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch am heutigen Dienstag entschärft werden. Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten in Köln-Rodenkirchen entdeckt worden. (Symbolbild) © 123rf/Bjoern Wylezich Nach Angaben der Stadt Köln waren Arbeiter am Montagabend im Bereich der Adamstraße auf die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe gestoßen. Damit der Blindgänger sicher entschärft werden kann, muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) ist vor Ort und hat den endgültigen Gefahrenbereich mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. "Rund 6000 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein, außerdem zwei Seniorenheime und zwei Kliniken", erklärte eine Sprecherin der Stadt. Bombenfund Wieder Bombenfund am Tesla-Werk: Protestcamp muss geräumt werden Das Kölner Ordnungsamt entscheidet unterdessen über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Wann der Blindgänger entschärft werden kann, steht derzeit noch nicht fest. 9.19 Uhr: Anlaufstelle wird eingerichtet Die Stadt richtet gegenwärtig eine Anlaufstelle für alle Personen ein, die von der Evakuierung betroffen sind und nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können. Anwohner können demnach die Turnhalle des Gymnasiums Rodenkirchen (Sürther Straße 55) aufsuchen. "Haustiere dürfen nur in Boxen mitgebracht werden, andere müssen leider draußen bleiben", informierte die Stadt. Die Einsatzleitstelle des Ordnungsdienstes wird derweil vom Forstbotanischen Garten an den Schillingsrotter Weg 15 (neben die Feuerwache II) verlegt. Der KBD hat den endgültigen Gefahrenbereich mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. © Stadt Köln TAG24 hält Euch über die aktuellen Evakuierungsmaßnahmen auf dem Laufenden!

